Ernestina Pais rompe el silencio tras el escándalo familiar que protagonizó

Ernestina Pais quedó en el ojo de la tormenta luego que trascendiera en los medios un confuso episodio que protagonizaron ella y su hijo.

Fue el periodista Pampa Mónaco quien aseguró en Bien de Mañana (El Trece) que un móvil policial junto a una ambulancia del SAME llegaron al domicilio de la conductora luego de una fuerte pelea con su hijo que le habría provocado lesiones.

Tras las repercusiones que tomó la noticia, fue la propia conductora de la TV Pública quien salió a aclarar lo ocurrido. "Están confundiendo todo. Lo mío fue una situación absolutamente menor", afirmó en diálogo con el portal Primicias Ya.

"Me caí por la escalera y me quebré el brazo, pero se confundió todo porque eso sucedió en el marco de una discusión. Se confundió una cosa con la otra. Acá no hay ninguna situación de violencia doméstica ni nada por el estilo", precisó Ernestina.

"Es una situación interna que le puede pasar a cualquiera con un hijo adolescente, que está todo el día con el celular. Está todo bien, no fue más que un reto de fin de semana", agregó.

Respecto al accidente que sufrió, detalló: "Me caí de culo en la escalera y, con el antebrazo, intenté frenar la caída y le pegué al filo del escalón. Básicamente, es como si me hubiera cortado el hueso. Un garrón, pero ya me atendieron y estoy bárbara".