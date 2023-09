Cata denunció a Gran Hermano por el cierre de sus redes sociales: “Nadie me ayuda son unos…”

Lejos de la luminarias. En otro sendero absolutamente opuesto al que eligieron transitar la mayoría de los participantes de Gran Hermano. Así se mueve María Laura Álvarez, la catamarqueña, en la actualidad, aunque “denunció” una actitud de la productora y del canal que le provocó dolor.

Resulta que Cata padeció el bloqueo de su cuenta de Instagram, una sanción de la plataforma digital que le complicó absolutamente el desenvolvimiento de su emprendimiento comercial, esa actividad laboral que desarrolla en Paraná junto a su pareja.

Esa clausura del perfil digital se remonta a un mes atrás y le causó una enorme gama de contratiempos. Desesperada por la pérdida de un canal de difusión de su trabajo, María Laura acudió a Telefe y a Kuarzo, pero se topó con una actitud adversa que la sumió en la decepción.

Todo este trance lo reveló en diálogo con Carmen Barbieri, en su ciclo Mañanísima. En ese contexto, Cata narró su angustia: “Algo que me dolió mucho últimamente, y que me hizo dar cuenta que menos mal que no elegí los medios, es que a mi me bloquearon las redes, como le pasó a Daniela y a Thiago”.

En la continuidad de su explicación, Álvarez agregó: “No sé por qué me bloquearon. Venía publicitando el negocio, que abrimos con mucho sacrificio. Le pregunté a Juliana y a Nacho y a ellos los ayudaron la gente de Telefe”. Eso generó la pregunta de Pampito sobre si había solicitado colaboración en el canal.

Cata se enojó con Telefe.

Así, Cata se lanzó a reclamar la actitud negativa del canal del reality y exclamó: “Yo hace un mes que la tengo bloqueada, me cansé de pedir por favor que me den una mano al canal. Le pedí también a Kuarzo. Es como que nadie te da bola. Es duro, loco estuve ahí, solo le pedí una mano”.

En esa postura de iluminar el comportamiento de caso omiso a su necesidad de Telefe, María Laura manifestó: “No les estoy pidiendo trabajo, esto a mi me sirve porque es publicidad para mi negocio. Eso si me re dolio, ahí dije a veces lo entiendo a los chicos, con esto de ser descartables”.