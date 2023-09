Ernestina Pais sufrió heridas tras una tremenda pelea con su hijo: tuvo que intervenir la policía

Este domingo un tenso momento familiar vivió la conductora Ernestina Pais. La periodista tuvo una pelea con su hijo en donde tuvo que intervenir la policía.

“La información oficial dice que hubo una confrontación familiar dentro de la casa. Primero, el hijo de 19 años estaba en la casa del padre, pero este le cortó el wifi y se fue a lo de la madre”, fue la información que contaron en Bien de Mañana, el programa conducido por Fabián Doman.

Ernestina Pais se peleó con su hijo Benicio

El incidente comenzó cuando Benicio llegó a la casa de su madre luego de irse de la casa de su papá porque este le cortó el wifi y una pelea con Ernestina terminó en una violenta situación. “La Policía llegó al lugar y evaluaron la situación. La señora Pais tenía lesiones leves: moretones en los brazos y algunas mordeduras”, señaló el periodista “Pampa” Mónaco en el ciclo haciendo referencia a la vivienda ubicada en La Lucila, en Vicente Lopez.

“Evidentemente no fue algo chico. El personal de violencia de género entrevistó a Ernestina y ella decidió no iniciar una acción judicial contra el hijo”, sumó Pampa, además de contar que también se hizo presente una ambulancia del SAME.

Fabián Doman fue uno de los que contó la noticia de Ernestina Pais

“A mí me cuentan que se resbaló, se cayó y se quebró un brazo. Me cuesta hablar del tema porque es mi amiga”, expresó Doman en su programa haciendo referencia a las lesiones que habría sufrido Ernestina Pais.