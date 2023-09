Dalma Maradona mostró cómo se porta su pequeña hija Azul

Dalma Maradona (36) es madre de dos bellas hijas a las cual mantiene fuera del foco mediático, al punto de no querer mostrar sus caras en redes sociales. Aunque lleva a raja tabla esta medida, le encanta compartir el día a día de sus pequeñas, Roma (4) y Azul (1), con sus 1.8 millones de seguidores en Instagram.

Otro de los contenidos, se mostrar su vida junto a su pareja, Andrés Caldarelli, su trabajo como actriz y su nuevo emprendimiento para bebés, al cual cada vez le va mejor. Pero en las últimas horas, compartió en las historias de Instagram un tierno hecho protagonizado por la menor de las nietas de Diego Armando.

Las insólitas imágenes que sacó Azul, la hija de Dalma Maradona

Sin dudas que Dalma Maradona utiliza el teléfono gran parte de su día, ya que como toda empresaria debe estar en línea 24/7, también las influencers lo hacen y al parecer la pequeña heredera de "El Diez" va copiando ciertos hábitos de su madre.

Es que la hermana de Gianinna Maradona se sorprendió al tomar su celular e ingresar a su galería de fotos, al punto de tener que compartir si o si lo sucedido con sus fieles seguidores.

Azul decidió copiar a su madre y se quiso sacar una selfie. En un primer momento, no salió como esperaba pero tras varios intentos, la pequeña logró tomarse una de su cara, que Dalma Maradona compartió cortada en redes sociales, para preservar la identidad de la niña. En la misma puede verse su pelo rubio, su cejas y un ojito.

Las respuestas no tardaron en llegar. Muchos se enternecieron con la ocurrencia de la beba, mientras que otros pensaron que había sido la mayor de las hijas, Roma, por lo que la mamá tuvo que salir a aclarar: "Para los que me escribieron que fue Roma, les aviso que ella ya se saca fotos, se graba y se edita! En este caso fue Azul terremoto, que después de mil intentos obvio lo logró!”.

El preservar la identidad de sus hijas es una elección de crianza que Dalma Maradona junto con el padre de las criaturas, debido a la fuerte exposición mediática que le tocó vivir a la hija de Diego durante su niñez. Sin embargo, le han llegado gran cantidad de críticas por dicha decisión a lo que, en alguna oportunidad, salió a responder: "Si tanto te molesta que no muestre la cara de mi hija, no me sigas. ¡Por Dios! lo que las indigna... Háganse ver. Es una nena normal como cualquier otra. Suelten y dejen que cada padre decida por sus hijos sin tener que opinar de todo. Que yo sea pública no te da derecho a opinar de todos".

Lo cierto es que por estas horas, Azul enterneció a todos los seguidores y cada vez tiene más adeptos propios.