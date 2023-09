El desgarrador relato de Vicky Xipolitakis sobre su experiencia con Aníbal Lotocki

Vicky Xipolitakis fue una de las invitadas al segundo programa del año de PH, Podemos Hablar (Telefe). Durante su participación en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, la mediática contó detalles de su experiencia con Aníbal Lotocki, con quien se realizó una intervención quirúrgica hace 11 años.

"Tenía una adiposidad localizada en la panza y ahí es cuando caigo, lamentablemente en las manos de este cirujano, que no me gusta llamarlo así. Confié en él, Me dijo que me iba a dejar divina", comenzó expresando Vicky.

Vicky Xipolitakis.

"Me sacó un poco de adiposidad y cuando me desperté me había encontrado con cosas que yo no había pedido. Él abusa de los cuerpos de las personas y hace lo que quiere, y te pone lo que quiere. No te dice lo que te va a hacer, ni lo que te va a poner", agregó.

Luego, se refirió a Silvina Luna, a tres semanas de su muerte: "Con el tiempo, despierto de toda esta fea situación que viví y hoy me arrepiento un montón. Después de lo de Silvina, que me asustó un montón, me hice estudios y hasta el momento, me dieron bien. Me estudiaron partes del cuerpo", reveló.

"Esto pasó hace más de 11 años y prefiero que no se sepa porque yo no lo denuncié. Me daba vergüenza. Hoy veo las cosas distintas y somos un montón de víctimas. Me da miedo porque estamos hablando de un producto que es un veneno, estamos hablando de un asesino. Ojalá se haga Justicia", concluyó Vicky visiblemente afectada.