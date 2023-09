Ángel de Brito contó la posta del romance de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

Sin dudas que el 2023 arrancó con todo para Guillermina Valdés. No solo en su aspecto laboral y familiar, sino que también en materia de amor, se vio movilizada.

Separada de Marcelo Tinelli, con quien estuvo en pareja por más de nueve años y con quien tuvo un hijo (Lorenzo), el conductor forma parte del pasado pero varios hombres fueron vinculados con ella en este último tiempo.

Ángel de Brito confirmó detalles del romance entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

Entre ellos se encuentran Javier García (arquero suplente de Boca Juniors), Santiago Maratea y hasta el vice presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Sin embargo, lo único cierto en estos rumores, es que Guillermina Valdés sólo decidió blanquear lo que pasó con el joven influencer.

Pero no termina ahí. La lista sigue, y al parecer se cierra, con la aparición de Joaquín Furriel. Hace tiempo que el rumor cada vez es más fuerte y en las últimas horas, Ángel de Brito confirmó ciertos que detalles que comprometerían al actor con la empresaria.

Las fuertes sospechas del inicio de un romance, fueron reveladas por los vecinos de Joaquín Furriel quienes habrían delatado la presencia de una mujer que frecuentaba el edificio y finalmente terminaron descubriendo que se trataba de Valdés. No obstante, volvió a trascender un nuevo detalle.

Mediante una caja de preguntas que abrió el conductor de LAM en su cuenta de Instagram, una de las consultas que no tardó en llegar fue la de Guillermina Valdés con Joaquín Furriel. La respuesta se sumó al comentario que hizo su panelista y compañera, Yanina Latorre, en LAM: "Esto fue un cimbronazo en el edificio de él, no es que me escribió un vecino, me escribieron como seis vecinos. A todos les pedí fotos de la puerta del edificio y eran todas las mismas. Nadie le pudo sacar una foto a ella. Que yo sepa, él estuvo con una modelo el año pasado, pero ahora está solo", contó Yanina hace unos días.

“¿Guillermina sigue con Furriel?”, le enviaron a de Brito quien no dudó en responder de manera firme y segura: “Sí”, mandando al frente a la ex pareja del conductor del Bailando, que también está siendo vinculado a otras mujeres.

Si bien no se conoce cómo se conocieron Guillermina Valdés y Joaquín Furriel, quien mantiene un perfil muy reservado, es una de las relaciones que más sorprendió en lo que va del año.