El terrible hecho de inseguridad que sufrió Eleonora Cole en Panamericana

El jueves por la noche, la periodista Eleonora Cole sufrió un hecho de inseguridad cuando transitaba la autopista Panamericana, a la salida de su programa de Radio Mitre. Por suerte, no pasó a mayores.



Según su relato en su cuenta de Twitter, la periodista de LN+ estuvo a punto de sufrir un robo mientras conducía su auto, ya que desde un puente le arrojaron una piedra. Se supone que la intención era que frenara su auto.



“Recién me tiraron una piedra en Panamericana Km 27 aprox. Fue desde arriba de un puente. Me astillaron el parabrisas. Me imagino que el objetivo era que frenara para robarme”, contó Eleonora Cole en Twitter.

Eleonora Cole relató el hecho de inseguridad que sufrió en Panamericana.



“Aviso para que estén atentos”, agregó la periodista, que recibió muchos mensajes de apoyo, de solidaridad y de preocupación compartida, dado que no fueron pocos los usuarios que aseguran haber vivido situaciones muy similares por la zona.



Justamente, entre esos mensajes que recibió Eleonora Cole se destacó uno de la cuenta de Twitter de Autopistas del Sol, la empresa que administra el Acceso Norte de la Ciudad de Buenos Aires y la Av. General Paz.



Sucede que, la periodista contó en un diálogo con La Nación que había intentado comunicarse con ellos para relatar la situación, para advertirles de estos peligros y para esperar una posible solución para quienes transitan habitualmente por allí en las noches.

La respuesta de Autopistas del Sol a Eleonora Cole.



“Buenos días, Eleonora. Gracias por informarnos. El control y penalización de infractores corresponde a las autoridades de aplicación. Las empresas concesionarias viales no cuentan con poder de policía. Muchas gracias”, le escribieron a Eleonora Cole.



De hecho, la periodista compartió el mensaje ante la consulta de su colega Guadalupe Vázquez y, junto con la captura de pantalla, expresó su fastidio por la respuesta. "Sí, mirá lo que me contestaron", escribió, con emojis que denotaban fuerte enojo.