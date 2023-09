El llamativo cartel que pegó Aníbal Lotocki en la puerta de su casa tras la muerte de Silvina Luna

Aníbal Lotocki atraviesa una serie de complicaciones legales tras la muerte de Silvina Luna, y también su vida cotidiana se ha visto alterada por los ataques al frente de su casa y la constante presencia de móviles de televisión. Y ahora, el cirujano tomó la decisión de pegar un llamativo cartel como amenaza a la prensa.

Sobre la fachada de las rejas que rodean a su propiedad, Aníbal Lotocki colocó junto a su esposa un afiche que dice: “A la prensa: Con los chicos no”. En el programa A la Tarde (América), mostraron dichos carteles que además tienen los nombres de dos abogados.

El cartel que Aníbal Lotocki y su esposa pegaron frente a su casa. Foto: Captura de video América TV.

Decididos a evitar los escraches por el fallecimiento de Silvina Luna, Aníbal Lotocki y su pareja apelaron a invocar los derechos de sus hijos. Mientras que otro afiche que colocaron dice: “A la opinión pública: Con los chicos no”.

Sobre los cartles, la periodista Cora Debarbieri explicó en el mencionado programa: “La mamá de su hija, Vanesa Sassaro, y mejor dicho, el entorno, no ven con buenos ojos que hayan sacado de la casa una y otra vez a los niños. Porque también sentían que abusaban de esas salidas, exponiendo a una persona que no tenía nada que ver. Entonces, el entorno de Vanesa sentía que durante años no habían hecho mucho y que, en el último tiempo, llamativamente habían activado un montón de cosas en el momento en el que Lotocki estaba siendo cuestionado como médico”.

Como se puede apreciar en cámara, y más allá de las recriminaciones que la prensa le hizo por la muerte de Silvina Luna y otras víctimas afectadas, Aníbal Lotocki y su esposa se limitaron a pegar los carteles e ingresar nuevamente a su casa.