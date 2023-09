Las crudas imágenes de la agresión que recibió Jorge Rial durante una entrevista

Este jueves en Socios del Espectáculo (El Trece), compartieron las crudas imágenes del momento en que Jorge Rial recibió una agresión por parte de una mujer durante una entrevista con un móvil de dicho ciclo de espectáculos.

Tras salir de su labor en Radio 10, y en plena nota con un cronista, Jorge Rial fue increpado por una desconocida y el conductor no pudo evitar su desconcierto durante la agresión.

Tras ser asistido por el personal de seguridad de la radio, Rial solicitó la intervención policial ya que la mujer en cuestión seguía insultándolo, y la agresión se incrementó cuando ella intentó golpear al periodista.

"¿Qué carajo querés saber de mí? Sabés quién soy ¿Para qué me espías, me seguís y me investigás? Mandás gente a mi trabajo a molestarme, ¿para qué, Rial? No entiendo", recriminó furiosa la mujer, mientras Jorge Rial le preguntaba a su atacante quién era.

Tras la persistencia de la agresión, luego de unos minutos, Jorge Rial le reclamó al personal de seguridad: "Llevátela. ¿Está loca, señora? Llamá a la policía, la quiero presa. Hasta acá era una joda. Es una señora con problemas mentales, pero ya está. Me preocupa. Se puede hacer daño ella…".

Por su parte, la mujer seguía gritando: "Todo el mundo sabe que sos una basura. ¡Sore...! Todos te tienen miedo. Yo no te tengo miedo. Basura…".

Jorge Rial quedó involucrado en un tenso episodio en plena calle. Foto: Captura de video El Trece.

En tanto que Jorge Rial cuestionó: "¿De qué laburás que estás vestida de blanco? ¿Sos enfermera, estás internada? Está mal psicológicamente, no le podés contestar. ¿Mirá si tiene un arma? Es jodido esto. Es peligroso".

Tras el episodio, la mujer fue detenida durante unas horas y el periodista Mauro Defederico detalló: "Es enfermera. Más allá de la obsesión con Jorge, tiene una obsesión con Argenzuela". A lo que Rodrigo Lussich agregó: "Ella tiene un muro de Facebook donde ella se expresa en contra Jorge Rial y otros colegas, y con ciertas actitudes que obviamente, no somos especialistas para analizarlas, pero dice que se siente atacada cuando los periodistas se tocan la cabeza".