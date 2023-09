Por qué la hija de Nicole Neumann no quiere hacer su fiesta de 15 años

Lejos, cada vez más. La grieta se profundiza entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero y todo indicaría que el conflicto se agudiza en lugar de recomponerse. El conflicto añade nuevos episodios y ahora se focaliza en el próximo cumpleaños de quince de la adolescente.

La relación se quebró a fines del año pasado, cuando se descubrió que la joven había abandonado la casa materna por diferencias insalvables y se mudó corriendo a la propiedad de Fabián Cubero y Mica Viciconte. Ahí transita su cotidianidad hace varios meses.

Todo se recrudeció con la decisión de Indiana de presentar ante la justicia una causa por maltratos, aunque el expediente no avanzó todavía. Y en ese panorama complicado acaban de revelar los argumentos de la adolescente para no armar una celebración de sus primeros quince años.

Nicole se ofreció a ayudar a Indiana con sus 15 años.

En octubre, la hija de Poroto llegará a ese aniversario tan especial, pero su semblante dista del deseo de disfrutar de una velada pomposa. Al menos eso se desprende de la información que vertió Laura Ubfal, quien aseguró que la joven no quiere saber nada con protagonizar un evento grandilocuente.

La periodista narró los datos que recopiló y explicó el contexto: “Nicole no va a hacer ninguna fiesta. No hay nada cierto y esto es lo que yo conté. Micaela y Fabián Cubero sí le ofrecieron hacer una fiesta de 15, pero Indiana no quiere saber nada".

Aseguarn que Indiana Cubero no quiere festejar.

Respecto a los factores que tallan en la mente de Indiana, Laura agregó: "Sabemos que está con un psicólogo y que no tiene relación con la mamá. Todavía no hay revinculación entre madre e hija. La Justicia no sé qué hace o deja de hacer, pero sí creo que tendría que haber una revinculación. Indiana presentó unos escritos, pero la Justicia dice que eso no existe".