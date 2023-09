Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, rompió el silencio: su desgarrador relato

La sorpresiva muerte de Silvina Luna generó gran consternación en el mundo del espectáculo. Además, para sus familiares y amigos el golpe fue mucho más duro entendiendo la cercanía y el vínculo. En este sentido, el hermano de la modelo, Ezequiel, fue la persona que estuvo acompañándala en todo momento. Es más, fue la primera persona que se ofreció como donante del riñón que Silvina necesitaba para seguir viviendo.

Ezequiel puso su vida en pausa, acompañándola en cada paso durante sus casi tres meses de internación. Y fue justamente él quien tomó la decisión de quitar el soporte vital y terminar con su sufrimiento.

En este contexto, Juan Etchegoyen aseguró en Mitre Live que tuvo una conversación telefónica con el hermano de la modelo: ”Yo lo venía buscando estos meses y me contó algunas cosas. Ahora me habilitó para contar y, además, periodísticamente es muy importante saber", comenzó expresando el periodista.

"Ezequiel me confesó algunas cosas. Muchos nos preguntamos cómo se hace para salir adelante, de dónde sacar fuerzas. Primero me agradeció por la ayuda y después me dio algunas definiciones de cómo es su día a día a poco del fallecimiento lamentablemente de su hermana", agregó Etchegoyen.

Durante la charla, el joven expresó que todavía "no cae" y que "fueron meses muy duros". Además aseguró que comenzó terapia.

"Después de hablar un ratito con Ezequiel, me quedó la sensación de que lo único que espera es que se haga Justicia. Lo único que puede de alguna manera reparar un poco todo", aseguró el periodista.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto a los 43 años.

Sobre la Ley Silvina, Ezequiel opinó: "Queremos que salga porque es para que no apliquen todas las porquerías que aplican y que sean cosas que hagan los cirujanos plásticos, con conciencia, para que no tengamos las enfermedades y nos vayamos muriendo de a uno como nos está pasando".