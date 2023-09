Cómo le fue en el rating al nuevo programa de Iván de Pineda en un difícil horario

Este viernes, Iván de Pineda debutó en la pantall de Telefe con su nuevo programa, Iván de viaje, y más allá de que al conductor le tocó un difícil horario, logró hacer un buen promedio en el rating.

Concretamente, Iván de Pineda consiguió 7.9 puntos de rating, un número considerable teniendo en cuenta que salió al aire desde las 23:45, es decir en la coda final del prime time.

Si bien dicho promedio no le alcanzó a Iván de Pineda para posicionarse entre los cinco programas más vistos del viernes, sí le dio a Telefe una marca importante en el día en que Got Talent Argentina no está en pantalla.

Iván de viaje tuvo una buena performance en el rating. Foto: Captura TV.

De todas formas, y más allá de que los viernes no se emite el exitoso certamen conducido por Lizy Tagliani, Telefe consiguió los principales lugares del ranking de las propuestas más seguidas del día. El podio quedó configurado por Traicionada (Telefe) en primer lugar con 11.0 puntos de rating, mientras que Telefe Noticias (Telefe) ocupó el segundo puesto con 10.1; y Los 8 escalones de los 3 millones (El Trece) en tercera posición con 9.2 puntos.

Finalmente, en la cuarta ubicación se destacó El noticiero de la gente (Telefe) con 8.6 puntos de rating, y el quinto elegido fue Todo por mi hogar (Telefe) con 8.4 puntos.