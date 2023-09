Tras el pedido de detención, la mujer de Anibal Lotocki reveló de qué viven

La mujer de Aníbal Lotocki volvió a tomar la palabra en representación de su esposo y brindó unas palabras a los medios presentes en la puerta de su domicilio.

"Estamos mal. Nadie se merece la persecución, las amenazas, esto no está bien. Él siempre se presentó donde se tenía que presentar, declaró donde tenía que declarar. Siempre habló, siempre estuvo a derecho. Él hizo todo lo que tenía que hacer, lo que la ley dice. Me parece muy injusto todo esto", expresó María José Favarón en diálogo con un móvil de Socios del espectáculo (El Trece).

"No digo con esto que no me duela en el alma lo que le pasó a Silvina Luna, porque me duele en el alma realmente. La conocí porque la he visto en la clínica, me acuerdo cuando se fue a hacer los tratamientos. De hecho, yo declaré en las indagatorias", agregó sobre la reciente muerte de la modelo.

"Hay una locura social muy grande. y realmente pienso en Ezequiel (hermano de Silvina) desde el punto de perder a una hermana y me duele mucho. Ojalá algún día, no sé en qué momento y en qué situación, pueda sentarme con él", declaró.

Luego la mujer de Lotocki reveló haber leído el libro Simple y consciente, el escrito donde la modelo abrió su corazón, detallando su pasado y presente. "Lo leí, me sensibiliza mucho, las similitudes de lo que le pasó a la madre con lo que le pasó a ella. ¿Ustedes no lo leyeron? Bueno, léanlo".

Aníbal Lotocki junto a su mujer María José Favarón.

Entre las diversas preguntas que le realizaron, fue consultada sobre cómo se sustentan económicamente en la actualidad. Allí, Favarón destacó que les alquilan a otros profesionales los equipos con los que atendía Lotocki. Sobre el día a día y en qué ocupan el tiempo, explicó que ambos se dedican a estudiar psicoanálisis.

Finalmente, en relación con las denuncias por supuestas malas prácticas médicas señaló: "Hay muchas pacientes de Aníbal que yo las he visto hace un mes y medio atrás, y ahora las veo en la televisión, y son cosas que no entendés. A mí no me plantean disconformidad, las veo en la televisión".