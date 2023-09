El Turco Naim reveló el gran secreto para estar 19 años con Emilia Attias

Se encontraron en un set, en el marco de una grabación del exitoso ShowMatch. Desde ese primer momento, el Turco Naim y Emilia Attias sintieron un flechazo, una química imposible de obviar y se animaron a construir una pareja, que derivó en una familia.

El humorista y la modelo se conocieron hace casi dos décadas en una cámara oculta y el amor nació naturalmente para constituir una historia sentimental espectacular, que continúa viva, latente y agregando más capítulos. Por eso se erigen en una pareja distinta en el ambiente, por la duración de su lazo.

El Turco charló con Teleshow, para ahondar en sus proyectos actorales y su visión de la industria de la televisión y el escaso espacio para el humor. En ese diálogo, el comediante también iluminó las claves que encontraron con Emilia para disfrutar de su matrimonio durante tantos años.

El Turco y Emilia son padres de Gina.

En cuanto a lo que simboliza Attias en su vida, en su corazón, Naim aportó una definición muy amorosa: “A mi compañera la conocí hace muchos años. Emilia no es solamente una compañera de ruta, sino de crianza: tenemos una hija que es algo maravilloso y estamos los dos embarcados en criarla con este nuevo paradigma que es totalmente distinto”.

Sobre las particularidades de acompañar a una niña en esta época, el humorista reflexionó: “Criar una hija que tiene casi siete años, súper inteligente, súper creativa. Es totalmente desafiante, yo no sabía ser papá porque nunca lo había sido. Encima en esta actualidad, con estos chicos que tienen cerebros desarrollados, con conciencias desarrolladas, que son ecologistas, se cuidan, comen bien, son conscientes de un montón de cosas que nosotros ni las pensábamos cuando éramos chicos”.

La cronista abordó una arista fundamental de la pareja y le consultó: “¿Cuál es el secreto para que con Emilia estén juntos hace tanto tiempo y puedan tener una familia armónica?”. La respuesta que todo el mundo quisiera conocer para replicar ese modelo exitoso.

Attias y Naim están juntos hace 19 años.

Así, el Turco se animó a compartir las cuestiones que inciden en su pareja para elegirse día a día y contó: “Primero, nos queremos mucho, naturalmente. También somos muy compañeros y a la vez cada uno tiene su vida muy desarrollada aparte. No nos metemos mucho en la vida del otro, en general somos así los dos, no nos metemos mucho en la vida de nadie, pero ni de familiares”.

Y luego añadió: “En eso somos personas muy parecidas: no damos consejos. Quizás suena egoísta, ¿no?, porque por ahí algunas personas me han dicho: “Vos nunca me das consejos”. Pero estoy tan ocupado en las cosas que tengo que hacer y en cumplir mis objetivos, mis sueños, que ni siquiera estoy prendido en los de mi compañera. A ella le pasa igual”.

En definitiva, Naim encontró como un factor decisivo el desenvolvimiento de metas individuales, una especie de crecimiento personal de cada uno como un ingrediente positivo. “Entonces está bueno porque tenemos vidas fuertes, ricas, no estamos frustrados. Eso a mí me ha pasado con algunas otras parejas, que no termina de desarrollarse cada uno, y eso influye mucho en la convivencia”, exteriorizó.