El derrape de Marcela Tinayre al explicar por qué no vio Sex: "No me gusta que me la..."

Marcela Tinayre se siente en su salsa en Polémica en el bar, porque puede imprimir su sello propio en la conducción, un estilo fresco y coloquial, como si estuviera en su casa con amigos. Sin embargo, a la hija de Mirtha Legrand le jugó en contra el cambio de horario y el último domingo derrapó en horario de protección al menor al indicar por qué no fue a ver Sex, viví tu experiencia.

Con Adabel Guerrero como invitada al programa de América, que ahora va los domingos desde la llegada de Marcelo Tinelli con el Bailando, Marcela Tinayre hizo estallar de risa a los integrantes de la mesa cuando contó sus razones para obviar la obra de José María Muscari, que lleva seis años en cartel.

Parte del elenco de Sex, Adabel quiso saber qué le parecía la obra. Sorprendidos al enterarse de que Marcela no había ido, en la mesa dijeron que iban a organizar para ir en grupo, pero la conductora los interrumpió.

“José María (Muscari) me dice de ir todo el tiempo… Yo, como dijo Marcelo Tinelli el otro día, a mí no me gusta que me pongan la chot… acá”, explicó, mientras se señalaba el rostro, entre risas.

Adabel Guerrero es parte del elenco de Sex Viví tu experiencia, la obra que Marcela Tinayre no se anima a ir a ver. Instagram Sex.

“Acordate que no estamos a la noche, estamos al mediodía”, la quiso atajar Gabriel Schultz, y Flavio Mendoza la siguió, divertido: “Para eso vamos tus amigos, para ponernos adelante y que nos la pongan a nosotros”.

Intentando remarla, Marce se corrigió: “Bueno, ‘la coneja’ o ‘la piruluchi’...”. “No es tan así, te prometo que es una obra con mucho humor…”, le dijo Adabel Guerrero. “Flavio fue a verla, mi hija, mi nieta… la han pasado espectacular”, aclaró la hija de Chiquita.

Marcela Tinayre se tentó en medio de su programa. Captura TV.

El reclamo de Marcela Tinayre por el cambio horario de Polémica en el bar

Días atrás, poco antes de despedirse del horario nocturno, Marcela Tinayre se abrió con los televidentes sobre los cambios que se venían. "Yo estoy medio angustiada. Terminamos la noche diaria de Polémica en el Bar, la semana que viene empieza el señor Tinelli y nosotros vamos sábados y domingos. Sábados a la noche y domingos al mediodía", dijo.

Luego, la conductora redobló su cuestionamiento a canal América y Marcelo Tinelli argumentando: "La hemos remado. Quiero ser re honesta... Les juro que estoy re angustiada porque fue un enorme esfuerzo y nunca pensé que un mismo programa nos iba a dar dos desafíos. Porque ahora es imponernos los sábados a la noche y los domingos al mediodía".