Una famosa denunció a Aníbal Lotocki y se comparó con Silvina Luna

Aníbal Lotocki sigue en el ojo de la tormenta, ya que tras la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola las víctimas de su mala praxis siguen apareciendo.

Esta vez, una reconocida artista, quien era amiga íntima del cirujano, reveló que Aníbal Lotocki la convenció de operarse, y finalmente la traicionó, además de poner su vida en riesgo.

Lorena Liggi denunció por mala praxis a Aníbal Lotocki

Se trata de Lorena Liggi, vedette que supo formar parte de incontables obras teatrales, como Escandalosas con Moria Casán y Carmen Barbieri. Y recientemente, en una entrevista exclusiva con TN Show, confesó que hace diez años era amiga del médico.

Pero la amistad lejos quedó, debido a que el cirujano burló de su confianza y le inyectó el cuestionado producto sin su consentimiento: “Lo tengo en el costado de la cadera”, expresó al referirse a la lipoescultura que se sometió, en 2012, por consejo de Aníbal Lotocki.

Cabe destacar que en aquel entonces, se reunían todas las semanas por lo que nunca sospechó que él le ocultaría información sobre el proceso estético que le realizó en el consultorio del barrio de Belgrano: “Es un psicópata, te generaba confianza. Hasta tal punto que llevé a mi mamá a que se retoque la cara”, comentó Lorena Liggi indignada.

A su vez, habló de su estado de salud actual: “Me encuentro dolores por todos lados, estoy con miedo. Este producto en algunos casos es mortal, ¿cómo va a ponerlo sin decírtelo?”, expresó y contó que actualmente está en la búsqueda para saber con precisión qué fue lo que le inyectó.

Lorena Liggi acusó a Aníbal Lotocki de inyectarle productos sin su consentimiento

La vedette, que desde hace dos años radica en Mar del Plata junto con su hija Indiana (6), habló acerca del caso de Silvina Luna: "Con todo lo que está pasando los miedos están. No la conocí mucho, pero era divina, donde te la cruzaras o la vieras era un amor. Así que la recuerdo con muchísimo cariño. Entonces uno está con todo ese dolor por la gente que se va injustamente, sumándole el temor de que me pueda pasar algo. Veo un montón de gente que está sufriendo y digo este hijo de put... hizo esto y no es capaz de admitirlo. ¿La Justicia dónde está?".

Por esta razón decidió denunciarlo: "Quiero sumarme por más que yo esté bien, porque hay un daño psicológico. Ahora a mí me preocupa todo, me encuentro dolores por todos lados porque estoy con miedo".