Quién es la figura del Bailando que se ganó el odio de las maquilladoras

Apenas tiene dos semanas al aire el Bailando 2023 y los escándalos no tardaron nada en producirse. Uno de ellos lo revelaron en LAM hace unas horas: hay una participante que ya se ganó el odio de las maquilladoras.



“Hay alguien que quieren asesinar en el Bailando 2023. El jueves llegué a la grabación y me empezaron a hablar todos mal de una persona”, comenzó contando el conductor del ciclo de América, Ángel de Brito.

Aseguran que hay una participante del Bailando 2023 que ya se ganó el odio de las maquilladoras. Foto: captura de TV.



“Yo, muy discreto no dije nada. Cuando llegué acá Maite me dice: ‘¿Es cierto que esta persona…?’. La odian en varios sectores de la empresa ya”, agregó uno de los jurados del Bailando 2023.



En ese sentido, Maite Peñoñori, que se sumó hace un mes al staff de LAM, sacó a la luz el nombre de la participante a la que, en sólo dos semanas, ya no pueden ni ver en los pasillos del Bailando 2023.



“Estamos hablando de Milett (Figueroa). Es detestada en el sector de maquillaje. Parece que cuestiona mucho a los maquilladores. Les indica cómo deben maquillar y no solamente ella. Sino que su mamá interviene en las cuestiones de maquillaje y pide que maquillen también su cara”, contó la panelista ex Intrusos.

Milett Figueroa, junto a Marcelo Tinelli, en el Bailando 2023. Foto: captura de TV.



“Y te digo más. Esto de maquillaje se lo dijeron en LaFlia y acá en América, por los programas”, agregó Maite Peñoñori a su información, asegurando, de esta manera, que enemigos no le faltan a la actriz y modelo peruana.



En ese marco, Ángel de Brito cerró con una feroz crítica a la extranjera. “O sea, a Milett la odian en América y en el Bailando, el lugar que le está dando la fama”, comentó el conductor de LAM y jurado del Bailando 2023.