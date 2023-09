La sorpresiva actitud del hermano de Aníbal Lotocki tras el pedido de detención

Desde la muerte de Silvina Luna, Aníbal Lotocki no tiene un solo día de tranquilidad. A la fuerte condena social que cayó sobre él por el fallecimiento de la actriz, ahora se le sumó un firme pedido de detención.



Ante estas complicaciones que se le presentan al cirujano plástico, señalado como el responsable de los severos daños de salud que llevaron a la muerte de la rosarina, ahora la familia decidió despegarse de él.



Así lo expresó en las últimas horas su hermano menor, Diego, nutricionista de 39 años. “Yo trabajo con mi primo, que es cirujano plástico. Yo más que nada hago las relaciones públicas”, sostuvo el hermano del polémico cirujano.



Sobre el vínculo familiar con Aníbal Lotocki, Diego contestó de manera tajante en un audio que le envío a una periodista misionera y que luego replicaron en el programa A la Tarde, que conduce Karina Mazzocco en América.



“No tenemos nada que ver con mi hermano. No trabajamos juntos. Cada uno trabaja de forma independiente”, aseguró Diego, que luego aclaró que no se dedica a las cirugías. “Hacemos endopeel, bótox, ácido hialurónico. Son cosas mínimas y no invasivas. No hacemos cirugía”, contó.

El hermano de Aníbal Lotocki se despegó del cirujano.



Sobre la fuerte crisis familiar, de la que, lógicamente, no pueden hacerse a un lado al ciento por ciento, el hermano de Aníbal Lotocki reveló que el teléfono suena prácticamente todo el tiempo en las últimas semanas, tras la muerte de Silvina Luna.



“Me dejan loco. Me están llamando de todos lados”, comentó Diego. “No me quiero meter porque es mucho lío esto”, sostuvo el hermano de Aníbal Lotocki, el médico cirujano que está cada día más complicado en la Justicia.