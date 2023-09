La pelea más grande que tuvieron Luisana Lopilato y Michael Bublé

Se aman, se les nota por los poros. Luisana Lopilato y Michael Bublé viven un sentimiento poderoso, que germinó hace quince años y que los estimuló a lanzarse al vacío de apostar por un matrimonio y la construcción de una familia, que hoy se compone con sus cuatro hijos.

Claro que las espinas aparecieron en su sendero, principalmente en los comienzos, cuando ninguno de los dos dominaba el idioma del otro, allá por el 2008. En ese sentido, la actriz rememoró la pelea más grande, compleja que atravesaron en esas primeras semanas de relación.

Luisana retrocedió en su memoria y se animó a relatar la disputa que brotó en Estados Unidos. “Fue en Los Ángeles. Estábamos en un restaurante. No sé qué discusión tuvimos y le dije: ‘¿Sabés qué? Me voy’. Agarré mis cosas y me fui hasta la esquina. No pasaba ningún taxi, así que me tomé un colectivo que estaba fuera de servicio”, contó.

En la continuidad de la anécdota, la famosa argentina explicó la articulación de los hechos, lo que se animó a ejecutar en ese país lejano y en soledad. "Nunca me había tomado un colectivo, pero frenó y me dijo: ‘¿Qué necesitás?’. Le dije: ‘Mirá, me quiero ir de shopping. Llevame a las calles donde haya locales, porque quiero caminar’”, agregó.

Ese chofer actuó como un ángel, la socorrió, la ayudó para alejarse de Bublé en ese momento de enojo furioso: ”Entonces me dice: ‘Estoy fuera de servicio, pero estoy yendo para Hollywood’. Es en donde están las estrellas. Me subí sola, no había nadie y me llevó”.

En cuanto a los siguientes pasos, Luisana añadió: “No me acuerdo ahora por qué, pero estaba re enojada. Caminaba, caminaba y caminaba. Y un tipo me da un folleto para estudiar inglés. Mike me llamaba y yo no le atendía el teléfono. Caminé hasta la escuela. Me atendieron y les dije que quería estudiar inglés”.

Increíblemente, Lopilato optó por descargar su bronca con una clase del idioma de cabecera de Michael: “Pregunté cómo eran las clases y me dicen: ‘Justo ahora empieza el curso de verano. Las clases cuestan dos dólares por mes’. Era una escuela pública. Yo decía: ‘Algo no entendí bien, dos dólares no puede ser’”.

La extraña situación de pelear con el cantante canadiense se resolvió de manera feliz. Así, la actriz admitió: “Esa noche lo atendí a Mike, que me decía: ‘¿En dónde estás? ¡No me atendiste en todo el día!’. Finalmente cuando estaba contenta, porque había realizado algo para mí, lo atendí y le dije: ‘Adiviná en dónde estoy, venime a buscar’. No lo podía creer”.