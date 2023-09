Julieta Díaz con total verdad de su pelea con Romina Gaetani

Los rumores de mala relación comenzaron cuando Julieta Díaz y Romina Gaetani eran compañeras en la novela Soy Gitano que emitía, allá por el 2003, Canal 13.

Desde que terminó la ficción televisiva que no se les volvió a ver juntas y tampoco salieron a desmentir los dichos; sin embargo, por estas horas, Julieta Díaz rompió el silencio y contó la verdad de la pelea con Romina Gaetani.

Julieta Díaz estuvo de invitada en el ciclo radial, Agarrate Catalina, conducido Catalina Dlugi que se emite por La Once Diez y habló de todo. como por ejemplo, de su última película que protagoniza con Carla Peterson, 'No me rompan': “A mí no me cuesta tanto la ira lamentablemente, es algo que trabajo hace bastante tiempo, soy una persona iracunda".

Y agregó: "En mi caso, está utilizado ese recurso de llevar a la mujer al límite porque creo que más allá de que mujeres y hombres estamos al límite de muchas cosas, hay algo de un mandato social-cultural con respecto a la mujer de sostener muchas cosas y el mundo cambió”.

También manifestó su postura respecto a la presión de los patrones de belleza: “La presión de la necesidad de belleza, lo siento, no tanto desde afuera, lo veo más desde adentro mío. Empecé a trabajar de muy chica a los 17 años, donde la imagen era otra cosa. La imagen es muy fuerte y sobre todo en las cosas comerciales, en la telenovela, me parece que está bueno querer estar lindo, pero con el paso del tiempo hay un juicio conmigo misma hacia adentro”.

Mientras que en relación con el pleito entre ella y Romina Gaetani sostuvo: "Cuando trabajé con ella, decían que nos llevábamos mal porque vendía, y entre nosotras pasaba todo lo contrario, nos llevábamos muy bien. Siempre quieren llevar a las mujeres a ese lugar de rivalidad”.

Romina Gaetani también estuvo de invitada al mismo programa radial, donde abrió su corazón y contó sus más oscuras inseguridades: “Elegí cantar porque me da más temor cantar que actuar. Y más allá de una pasión, es un gran desafío abrir la voz”. Y agregó: “Me siento desnuda cuando me subo a un escenario a cantar y pongo toda esa impronta de mujer fuerte, pero por dentro estoy muerta de miedo”.

Dos mujeres fuertes y talentosas, que supieron protagonizar una relación de enemistad que, al parecer, fue fundada por los medios y 20 años después, se desmitificó.