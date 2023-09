Cómo es la foto con la que Jimena Barón desmintió la separación de su novio

Desde hace un tiempo corrían las malas lenguas de que Jimena Barón tenía el corazón roto, al haberse peleado con su novio, Matías Palleiro, ya que hacía mucho tiempo no se los veía juntos en las redes sociales. Hasta el mismísimo Ángel De Brito había confirmado la separación.

Sin embargo, hace unos días Jimena Barón se encargó de desmentir a través de un divertido tuit que decía: "Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiad* porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así", sumando un emoji de una carita a punto de largarse a llorar.

Jimena Barón está en pareja con Matías Palleiro hace más de un año y medio

La realidad es que el novio de La Cobra decidió tomarse unas vacaciones e irse a Europa por mes, donde estuvo visitando varios varios paíeses. Dicho viaje le llevó un poco más de un mes y fue el tiempo en que la pareja estuvo separada, pero físicamente y no desde el amor.

Y este sábado se dio, por fin, el tan esperado reenencuentro y fue la artista quien quiso hacerlo público con sus seguidores. Fue así que subió unas historias muy divertidas, donde se los ve muy acaramelados.

Uno de ellos fue un sensual posteo donde, Jimena Barón, dejó en claro que está muy unida a su pareja. “Me hace mimos y mates, yo le hago compañía”, escribió ella en una postal donde se la ve recostada en el sillón y mirando televisión junto a Matías este sábado por la mañana.

Otra peculiar imagen fue una que subió acompañada de un “buen día”, donde mostró que estaba sentada frente al televisor con su novio y mirando una carrera de automovilismo. “Le pondré onda”, sumó en otra historia.

La fogosa imagen que compartó Jimena Barón en sus historias

Para la tranquilidad de los fans de la actriz y cantante la pareja está mejor que nunca y aprovechando cada momento para recuperar el tiempo que estuvieron separados.

Por su parte, el periodista de LAM lanzó: "No se separó. Se fue un mes de viaje. Separados físicamente. Sino ya tendríamos más canciones de venganza jajaja".