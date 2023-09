Roberto García Moritán contó cuál es la insólita costumbre de Pampita en las madrugadas

Pampita y Roberto García Moritán se muestran cada vez más enamorados y apoyándose el uno al otro en cada proyecto que emprenden. En ese marco, la conductora lanzo un nuevo proyecto de decoración y su esposa expresó todo su orgullo.



“Admiro el espíritu emprendedor de Caro. Es una mujer laburante, que se sacrifica por una idea y que se compromete”, expresó el legislador porteño en un video que compartió en su cuenta de Instagram.



“Este proyecto en particular lo venís soñando hace muchos años”, agregó Roberto García Moritán, hablándole directamente a su esposa, que se mostraba muy feliz y con la clara sensación del objetivo cumplido.



En ese sentido, muy emocionada, Pampita le respondió: “Hace casi cuatro años. Bueno, vos me viste todo el día buscando cosas de chicos. En horas de la madrugada, cuando me encontrás buscando camas, bibliotecas…”.



“Amo que cumplas todos tus sueños, mi amor”, comentó luego Roberto García Moritán, que luego, mandó al frente a la conductora y ahora emprendedora, al revelar cuál es la insólita costumbre que adoptó en las madrugadas.

Roberto García Moritán y Pampita.



“Emprendedora, soñadora y trabajadora. Sos todo esto y mucho más. Feliz de acompañarte en este proyecto, todas esas madrugadas sin dormir valieron la pena. Te amo hoy y siempre”, escribió al pie del video Roberto García Moritán.



El posteo del marido de Pampita tuvo más de 34 mil likes y más de 650 comentarios en Instagram, en su mayoría felicitando a la conductora por el lanzamiento de su nuevo proyecto laboral.