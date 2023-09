El fuerte dato que reveló Flor de la V sobre el protector de Aníbal Lotocki

Luego de las muertes de Mariano Caprarola y de Silvina Luna, la situación judicial de Aníbal Lotocki se podría complicar. Por estos días, Flor de la V dio a conocer en Intrusos un fuerte dato acerca de la "protección política" que presuntamente siempre protegió al médico, situación por la cual justifican que la ley no ha actuado en su contra.

“Otra cosa que trascendió es sobre la supuesta ‘protección’ que él tendría ¿Vieron que se habló mucho?”, comentó Flor de la V, apoyándose en los dichos que arrojó Pamela Sosa días atrás, cuando aseguró que un ministro amigo de él sería el responsable de cubrirlo ante la Justicia.

Según detallaron, hubo una charla de advertencia hacia este peso pesado. “Parece que hubo un llamado telefónico de un abogado a esta persona, al supuesto protector, como diciéndole ojo. Esta llamada existió”, agregó la conductora.

“¿Le dijeron que le suelte la mano?”, preguntó por su parte Pampito, queriendo saber si ahora Aníbal Lotocki perdió esa protección que tenía. “Claro. Hay que ver, si es cierto esto ¿Por qué lo protegía?”, afirmó la presentadora de Intrusos.

Por otro lado, Laura Ubfal agregó un dato sobre los aprietes que reciben los denunciantes: “En A la Tarde pasaron los audios de amenazas contra Pamela Sosa y Fioribello. Directamente un mensaje mafioso y amenazados de muerte”.

Cabe recordar que Pamela Sosa estuvo hace unos días en LAM y aseguró en una entrevista que Anibal Lotocki aún no está preso gracias a presuntos favores políticos. “A mí no me tembló el pulso y recibí amenazas”, comenzó detallando.

El panorama sobre Aníbal Lotocki se complica cada vez más.

Luego agregó: “Yo si sé de algo, siempre se los digo a los cuatro vientos. No me tiembla nada. Lo único que quiero es que este tipo pague. Si sé de alguien que lo está protegiendo, lo digo. Y al primero que le digo se lo paso a mi abogado que es Burlando”.