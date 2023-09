Se filtraron audios en donde Anibal Lotocki explicó el producto que le inyectó a Silvina Luna

Este viernes, en DDM por la pantalla de América, se mostraron algunos audios en donde una paciente interroga a Anibal Lotocki tras descubrir algunos problemas en su cuerpo.

La paciente también consultó a Anibal Lotocki sobre lo que decían los medios sobre las denuncias de Silvina Luna. “Esto es de la ANMAT, les gusta embarrar, la noticia es otra, la noticia es el médico de los famosos, es esa. ¿Viste? Los medios son así, están ahí, se dedican a esto”, se defendía el médico.

“El producto no se mueve de lugar, acá dice que no hay rechazo ni provoca alergias. Sin efectos colaterales, sin sustancias tóxicas y no migra. Son partículas acrílicas y está indicado en glúteos, es para el aumento. Respecto a los efectos colaterales del producto, no está descripto que provoque, por ejemplo, cálculos renales, tampoco inflamación de las piernas”, agrega Lotocki.

Anibal Lotocki tiene varias causas judiciales en su contra.

Luego habla sobre le producto que tenía la joven en su cuerpo: "Esto es grasa. Engordaste...si. El producto está ahí adentro, eso que tocas ahí, eso que agarras, es el producto. Se pone un poquito de todo, el producto que migra es la silicona liquida, que es un aceite, el aceite de avión que vos te pones y empieza a caer por las piernas".

Silvina Luna falleció el pasado el 31 de agosto.

"Vos ves el producto porque tiene así un corte y acá hay un bulto, hay una pelota. Y después está más acá, viste, se va desplazando una masa. Puede tener que ver con sobrepeso", expresa Anibal Lotocki sobre la operación de la joven.