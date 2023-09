Por qué La China Suárez lo copia a Rusherking para vestirse

Ya pasó bastante tiempo desde que La China Suárez y Rusherking terminaron su relación. En aquel momento, generó mucha sorpresa, dado que hacía apenas unos días el cantante le había regalado un lujoso auto a la actriz por su cumpleaños.



Hoy por hoy, el músico dio vuelta la página definitivamente. Incluso, está de novio con la cantante española Mar Lucas. Sin embargo, del otro lado pareciera que no es tan así, ya que La China Suárez no habría dado vuelta la página del todo.

La China Suárez y Rusherking.



Al menos así lo exponen en las redes sociales. Por empezar, la actriz no formalizó una nueva pareja, aunque se la haya vinculado, en su momento, con Lauty Gram, algo que finalmente quedó en la nada.



Por otra parte, en los últimos todos en las redes sociales notaron un detalle muy llamativo y significativo, que daría cuenta de que La China Suárez aún piensa en Rusherking, aunque él ya esté en otra relación.



Sucede que, por lo que se pudo ver en algunas fotos, la actriz y cantante copió el look Street style con aires urbanos que caracteriza a Rusherking. En las imágenes se la puede ver luciendo una campera muy parecida a la de su ex novio, de estilo bomber, oversize, con variados colores y estampas.

La China Suárez le copia el look a Rusherking.



La China Suárez se mostró con este look, muy similar al de Rusherking, en una presentación junto a Ecko, con quien lanzó su canción y videoclip “Pasatiempo”. En esa ocasión, combinó la campera con un pantalón metalizado.



Asimismo, la actriz y cantante acompañó este look, que es tendencia en primera verano 2023/2024, con unas botas negras y unas gafas repletas de brillo, como para combinar el estilo urbano con un toque de glamour.