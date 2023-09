El durísimo descargo de Nicole Neumann contra Pampita y Julieta Prandi

Hace unas semanas volvió a encenderse una vieja polémica: la guerra entre las modelos que protagonizar Pampita, Nicole Neumann y Julieta Prandi, entre otras. Al parecer, quedaron varias cuentas pendientes entre ellas.



Hace unos días, Julieta Prandi salió a defenderse de las acusaciones sobre que ella había sido la que le puso el despectivo apodo de “Muqui” a Pampita, en los inicios. En su descargo, la conductora apuntó contra Nicole Neumann, quien ahora salió a responder, con los tapones de punta.



“Cero en entrar en esa de vuelta. Quien necesite entrar en temas vintage, allá ellos. Nos pasó a todas. Y muchas hicieron cosas, para que les pase. Así que acá no está bueno que nadie se la juegue de santa”, sostuvo en diálogo con Intrusos.



“En el ambiente se sabe quién actuaba de buena manera, quién era buena compañera y quién no”, agregó la modelo y conductora. “¿Pampita era buena compañera?”, le preguntó el cronista del programa de América. “Yo no voy a hablar de nadie, ni revivir ningún nombre, para que después nadie se cuelgue de lo que dije o no dije”, respondió.



“No me gusta la gente que dice una cosa, la gente tiene caras y va para donde mejor le dé el viento. Como son así con otras personas, pueden ser así conmigo. La gente que es así, yo me retiro. En ese sentido, soy muy transparente”, comentó Nicole Neumann, sin dar nombres.

Pampita, Nicole Neumann y Julieta Prandi.



“¿En algún momento Julieta Prandi se acercó a vos?”, le consultó el cronista del ciclo que conduce Florencia de la V. Una vez más, sin hacer una referencia directa, Nicole Neumann se diferenció de su colega e intentó despegarse de la polémica.



“No sé, yo te digo, la gente que va y viene, no me va. No estoy enojada. Me aburre hablar de cosas tan viejas, que ya no tienen ningún sentido. Y aparte que no son verdad. Sólo me interesa mi trabajo, que me voy a casar y a los demás, besitos”, cerró.