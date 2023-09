Cosquín Rock 2024: se confirmó la grilla de artistas

Luego de coronar su última edición con un récord histórico de convocatoria (más de 200 mil personas), Cosquín Rock anuncia su regreso en 2024 con dos jornadas pautadas para los días sábado 10 y domingo 11 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. Este jueves se confirmó la grilla de artistas.

El festival de rock más importante del país, que tuvo su primera edición allá por 2001 en la Plaza Próspero Molina, logró en estos 23 años transformarse en el hecho cultural y musical nacional con mayor presencia en la siempre abultada grilla de festivales que se desarrollan en Argentina. Compitiendo de igual a igual con otros festivales de factura internacional, Cosquín Rock se supera cada año.

En la primera tanda de artistas que revelaron se conoció que Divididos, Ciro y los Persas, Molotov, Mimi Maura y Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca, Sueño de Pescado, Alika, Las Pelotas, Caras Extrañas y Dancing Mood se presentarán en Córdoba.

Divididos es uno de los shows más importantes que tendrá el Cosquín Rock 2024.

La segunda lista de nombre confirmó a Babasónicos, Catupecu Machu, Bándalo Chinos, Sara Hebe, Alborosie, Los Auténticos Decadentes, Paz Carrara, Conociendo Rusia, Cruzando el Charco, La Delio Valdez y Julieta Laso.

En el tercer avance de anuncios, se confirmó que estarán presentes representantes del trap argentino como Duki y Tiago PZK. También estarán Airbag, Skay y los Fakires, Estelares, Snow Tha Product, La Mississippi, el Bordo, Los Calegaris, Anita B. Queen, Milo J y La Chancha Muda.

Duki también dirá presente en el Cosquín Rock 2024.

La cuarta y última entrega confirmó la grilla del Cosquín Rock 2024 que se completa con Slash ft. Myles Kennedy and The Conspiratores, Claptone, Dillom, Lali, Miranda!, La Delio Valdez, Ke Personajes, Bresh, Steve Aoki, Ysy A, El Kuelgue, Usted Señalemelo, Neo Pistea, Damas gratis, Camilu, Army Of dub, Santi Muk y The Last train.

Cómo comprar entradas para el Cosquín Rock 2024

Tras agotarse las preventa Yendo y Llegando, queda abierta la preventa de “viajando” para el Cosquín Rock 2024 y se podrá comprar con todos los medios de pago y los clientes del Banco Francés tendrán la posibilidad de adquirir sus tickets en 3 cuotas sin interés y tiene un valor de $85.000,00 + $ 12.750,00 y es válido por los dos días que dura el festival.

También está disponible el Abono VIP "Fanatic Rock 2024" a un precio de $350.000,00 válido para ambos días. Los Clientes BBVA Banco Francés podrán adquirir las entradas en 3 cuotas sin interés.