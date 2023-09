La fuerte revelación de Ximena Capristo sobre Silvina Luna

Pasan los días tras la muerte de Silvina Luna y el dolor en aquellos que la quisieron y la acompañaron hasta el final sigue latente. Ese es el caso de Ximena Capristo, que reveló un dato muy doloroso en las últimas horas.



“Hay detalles que uno sabe porque yo día a día estaba comunicada con sus amigas, que hacían el relevo para que Ezequiel pudiera descansar, pero igual él todo el tiempo quería estar ahí”, contó la ex Gran Hermano en Socios del Espectáculo.

Ximena Capristo habló de Silvina Luna y reveló un dato muy doloroso.



“Me comunicaba dos o tres veces por día. En realidad, yo no, sino Gustavo (Conti), porque a mí me ponía muy sensible. Y él, a veces, aborda situaciones que yo no puedo afrontar”, agregó Ximena Capristo.



“La verdad es que fue difícil. Esa es una de las cosas que sí, ella no quería verse en un cuerpo enfermo. Era consciente y no saben lo que la luchó. Tenía muchos planes. Quería seguir viviendo, pero no podía más”, reveló, con mucha angustia y dolor, Ximena Capristo.



Asimismo, la vedette y actriz contó cómo fueron las últimas semanas con vida de Silvina Luna, en los que su salud se fue deteriorando a una velocidad que tornó todo irreversible y muy doloroso para quienes estuvieron cerca de ella en esos momentos.

Ximena Capristo y Silvina Luna.



“Se complicó porque, además de la bacteria, había un tema con la diálisis. A ella le bajaba mucho la presión. Entonces, no terminaba de hacerse esas cuatro horas que necesitaba. No lo podía completar. Eso día tras día hizo que se complicara más”, contó Ximena Capristo.



“Yo la fui a ver a fines de junio. Incluso, en su momento, cuando le sacaron el respirador, fue una gran esperanza. Yo pensé que iba a salir adelante. Sufrió muchísimo y hoy no sufre más. Pero igual es muy difícil ver a tu amiga adentro de un cajón”, concluyó.