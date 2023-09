La foto que publicó la hija de Karina La Princesita que despertó polémica en las redes: "Tiene 16 años"

Sol Cwirkaluk, la hija de Karina La Princesita y El Polaco, fue noticia en agosto de 2022 cuando celebró sus 15 años con una gran fiesta. Como era de esperarse, tanto los seguidores de los artistas en las redes como los medios de chimentos estuvieron detrás de cómo sería el vínculo que tendría la ex pareja durante el festejo.

En este contexto, fue Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece) quien se sorprendió con una particular actitud que tuvo el cantante con su ex en plena fiesta y con su novia, Barby Silenzi, al lado.

"En un momento, el Polaco se puso medio querendón con Karina. Hay un video que lo pinta de cuerpo entero, y pinta la reacción de ella", señaló el conductor.

Lo cierto es que Sol ya cumplió los 16 años y ahora volvió a todos los medios luego de generar repercusiones por unas fotos que compartió en sus redes sociales. La joven Sol subió una serie de imágenes muy sensuales que despertaron las críticas de los internautas a los padres de la adolescente.

"El Polaco y Karina deberían vigilar un poco mas las publicaciones de su hija. Tiene apenas 16"; "Esto al Polaco no la gusta. Pone orden polaa"; "Una chica no debería vestirse así hasta cumplir 18, por lo menos. Hay muchos pedófilo rondando por las redes sociales"; "Imaginese si un pedófilo ve dichas fotos y las vende o distribuye. Todo bien con que Karina sea feminista, pero eso no justifica el ser tan permisiva", fueron algunos de los comentarios que se pueden observar en la publicación