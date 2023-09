L-Gante rompió el silencio, tras salir de la cárcel, y apuntó contra la justicia

Se terminó el calvario, ese infierno que atravesó, que transitó durante casi tres meses tras las rejas. Una situación poco clara, que lo sumió en una detención extensa y que generó dudas y sobre todo un padecimiento extremo para su alma. L-Gante salió de la cárcel y habló por primera vez.

Luego de la orden judicial, el cantante logró dejar atrás ese espacio diminuto en el que pasó más de cien días en una dependencia en Quilmes. Motivado por la alegría, el artista voló rápidamente para sus pagos para abrazarse durante horas con su hija Jamaica.

Después de unas horas, Elián Valenzuela brindó su primera entrevista televisiva, para lo que eligió a Luis Ventura y su ciclo nocturno de sábados, Secretos Verdaderos. En ese espacio, el oriundo de Moreno soltó una gama variada de declaraciones fuertes.

Sobre el reencuentro con su pequeña, L-Gante describió con mucho amor y una mirada paternal: “Fue mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”

Y luego abordó el eje central de toda la historia, que refiere a cómo afrontó esos primeros instantes de reclusión y reveló: “Fue una mala jugada, pero el que la pasó ahí fui yo. Admito que pensé que me iba el primer o segundo día. No quería que se complique más, y se me hacía que era mucho circo”.

La primera entrevista de L-Gante tras salir de la cárcel.

A la hora de exteriorizar su análisis de los motivos de esta detención tan prolongada, L-Gante razonó: “Lo noté como un ensañamiento en una parte. A mí se me pueden cruzar mil cosas por la cabeza ahí, pero lo importante es que se resuelva bien en el proceso y que se haga justicia”.