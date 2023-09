Flor de la V se hartó y liquidó a las modelos que le hicieron bullying a Pampita: “No se les cae una disculpa ni…”

Una vieja rencilla, una grieta profunda que aconteció hace décadas, en esa primeras apariciones públicas de las dos modelos, que representaban dos estilos diferentes. La historia de las peleas de Pampita y Nicole Neumann volvió al tapete en los últimos días.

Toda la trama del famoso apodo de “muqui” que impuso Nikita en esos años regresó a la discusión, incluso provocó que Julieta Prandi hablara con Socios del espectáculo para aclarar que no tenía ninguna vinculación con ese horrendo modo de llamar a Carolina Ardohain.

Dentro del análisis de esa batalla de antaño, en Intrusos se produjo una declaración fortísima, y cierta, de Flor de la V, quien exteriorizó una reflexión, que entre líneas podría leerse como un mensaje directo para Neumann, dado que jamás admitió su culpabilidad.

La conductora de América miró la cámara y movilizada por la indignación del caso apuntó con furia: “Me parece que hay algo en la farándula que estamos viendo con bastante frecuencia, que no se cae una disculpa ni por descuido, nadie”.

En la continuidad de su opinión, de su postura, Florencia añadió de manera tajante: “Porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero en diferentes situaciones nadie dice ‘la verdad, me equivoqué, era otra época. No puedo creer, me da vergüenza’. Todos fingen demencia”.

La época en que Nicole llamaba "muqui" a Pampita.

Por su parte, Marcela Tauro agregó su lectura y exclamó: “Está mal decir ‘era otra época’. Si ponés el apodo Muqui, no sos tan buena ni tan santa. En la época anterior o en esta”. En otro palazo subyacente para Nikita. Así como la panelista vociferó: “Era inhumano decir eso en cualquier época. Es de maleducado. Para mí hay gente buena y gente mala, y sigue habiéndola”.