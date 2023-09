Cuál es el producto de belleza que usa La China Suárez para sacarse los granitos de la cara

En las últimas horas, La China Suárez sorprendió a todos al compartir un curioso y peculiar tip de belleza, referido a un producto que utiliza para taparse los granitos que le fueron saliendo en la cara.



En un video publicado en sus historias de Instagram, la actriz y cantante se mostró más sincera que nunca y confesó que, sí, ella también tiene que trabajar para fortalecer esa belleza natural que la caracteriza.



En ese marco, La China Suárez sorprendió con un truco de maquillaje que utiliza para esconder esa mínimas imperfecciones y estragos propios de, como ella misma dijo, “una adolescencia tardía”.



Fue así como en las redes sociales la actriz y cantante expresó su fastidio por la repentina e ingrata aparición de unos granitos en su rostro, algo que reveló que padece desde muy chica. Para colmo, surgieron en las horas previas a un evento que estaba esperando ansiosa.



“Las estrellitas que tenía puestas ayer, que me preguntan, son unos parches para los granos. ¿Se acuerdan que me había salido uno acá (se señala la pera)? Bueno, resucitó, volvió más fuerte que nunca. Y no sólo eso, sino que trajo a un par de amigos que se sumaron a la fiesta y se re picó”, contó La China Suárez.

La China Suárez. Foto: @sangrejaponesa.



“Ahora tengo unos parches transparentes. Así que nada. Esto de la adolescencia tardía me tiene mal”, agregó la actriz y cantante, quien, igualmente, valoró que el producto le sirvió también para añadirle brillo a su rostro.



De esta manera, en el divertido video en Instagram, La China Suárez reconoció que también tiene que luchar contra estas cuestiones mínimas de estética, aunque a mucha gente le cueste creerlo.