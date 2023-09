El cambio de look de Juanita Tinelli que sorprendió a sus seguidores

Si bien tiene un perfil bajo, Juana Tinelli sorprendió en las últimas horas a sus seguidores y fans con un radical cambio de look, que fue muy comentado en las redes sociales, dado la contundente diferencia en su aspecto.



Fue en la noche del miércoles, cuando la hija de Marcelo Tinelli se acercó hasta el barrio porteño de Palermo para acompañar a su hermano Francisco, quien había llegado hasta allí para trabajar de DJ en un bar.

Juana, Micaela y Francisco Tinelli.



Sin embargo, la gran protagonista de la noche, sin duda, fue Juanita Tinelli, quien maravilló a todos con su cambio de look, que llamó poderosamente la atención de todos los presentes en el lugar y quienes la vieron en la calle.



Desde hace tiempo, Juanita Tinelli trabaja para reconocidas marcas internacionales, por lo que se puede desprender que su cambio de look esté relacionado con alguna nueva tendencia. La hija del conductor se cambió el color de su cabello.



La joven siempre utilizó el castaño oscuro, pero eligió el tono rojizo, que también lucen algunas famosas, como la cantante Tini Stoessel y La Joaqui, actualmente jurado de Got Talent, el nuevo programa de Telefe.

Juana Tinelli, con su cambio de look.



Ante este cambio, los casi tres millones de seguidores que tiene Juanita Tinelli se expresaron muy a favor, llenando las redes sociales de elogios y de comentarios muy positivos sobre cómo le queda el nuevo color.



En las fotos que trascendieron en las últimas horas se la pudo ver sonriente, muy feliz y acompañada de sus hermanos Francisco y Micaela. En las imágenes se la puede ver con un outfit muy canchero.

Micaela, Juana y Francisco Tinelli.