Tini vs. Rodrigo De Paul: quién tiene más estudios

En los últimos días Rodrigo De Paul y Tini Stoessel le pusieron punto final a su relación. El futbolista y la cantante comunicaron la decisión a través del mismo mensaje en las redes sociales.

Cuál es el grado de estudios de Tini Stoessel

Tini Stoessel logró finalizar sus estudios secundarios, aunque debió hacerlo a través de una modalidad especial debido a que no le daban los tiempos por su trabajo en Violetta. La actriz y cantante terminó el colegio cursando virtualmente y rindiendo exámenes de forma libre.

Tini Stoessel: su infancia, sus estudios y su pasión por el arte

Martina Alejandra Stoessel Muzlera nació el 21 de marzo de 1997 y desde muy pequeña estuvo familiarizada por el mundo de las artes y el espectáculo debido a que su padre es el productor Alejandro Stoessel. De chica comenzó a cursar sus estudios en un colegio bilingüe, pero de más grande debió cambiarse para hacer un solo turno y tener la otra mitad del día libre para grabar en series como Patito Feo y Violetta.

Tini Stoessel comenzó su carrera de la mano de Patito Feo - Fuente: Instagram LaTripleT (/tinistoessel)

Ella misma reconoció en varias oportunidades que esta etapa de su vida no le resultó fácil. Como bien dijo en su visita a Caja Negra, el ciclo de entrevistas que conduce Julio Leiva, vivía conectada con el arte y la música y no se sentía “identificada” con lo escolar.

“No me hallaba, sentía como que no podía, que no era un lugar para mí”. Además de su pasión por las artes, la cual siente que no era estimulada en el colegio al que asistía, Tini Stoessel padecía de cierto déficit de atención y se frustraba ante las dificultades que este le suponían.

Ya de adolescente y debido al éxito de Violetta y todas sus giras internacionales, la artista se vio imposibilitada de continuar asistiendo al colegio. Por este motivo, cambió a una modalidad virtual en la que tomaba clases por Skype y daba sus exámenes de forma libre cada 6 meses, logrando finalizar así sus estudios secundarios.

Tini Stoessel: sus estudios en el arte y cómo era de chiquita

En paralelo a sus estudios escolares, Tini se formó en materia de canto, teatro y baile, entre otras disciplinas artísticas. Si bien reconoce que siempre se sintió cuidada por sus padres, la exposición para ella comenzó desde muy chica por lo que tuvo que aprender a convivir con la misma incluso cuando no tenía las mejores herramientas para hacerlo.

En una entrevista que dio en Los Mammones, la exnovia de Rodrigo De Paul reconoció que era “súper extrovertida” y que después la situación cambió debido a que la exposición fue demasiada. “Me empecé a ver yo tan expuesta en cosas que yo me dejaba ser tanto, que de repente quizás me empezó a dar un poquito de vergüenza y me empecé a meter un poco para adentro”, reveló.

En otra oportunidad, también habló de lo que significó para ella todo el suceso de Violetta, el cual vivió cuando era apenas una adolescente. “Tenía una vida de una persona de 30, pero no dejaba de tener 16”, dijo al respecto. Tras un complejo proceso en el que llegó a preguntarse quién era y qué era lo que verdaderamente quería para su vida, Tini Stoessel logró lanzarse como cantante solista y se consolidó como una de las artistas más populares de la Argentina.

Cuál es el grado de estudios de Rodrigo De Paul

De Rodrigo De Paul se sabe que cursó sus estudios en el Colegio Loreto de Sarandí hasta noveno grado. Entonces tuvo que dejar ya que sus horarios se superponían con los de los entrenamientos. Se desconoce si finalmente completó el secundario.

Rodrigo De Paul y su inolvidable paso por el Colegio Loreto de Sarandí

De Paul, en una charla que dio con alumnos del Colegio Racing Club en 2013 - Fuente: racingclub.com.ar

Rodrigo De Paul nació en Sarandí y, desde muy temprana edad, se mostró apasionado por el mundo del fútbol. Sin embargo, no descuidó sus estudios, al menos hasta entrada la adolescencia. El periódico virtual del Colegio Loreto recuerda que el actual campeón del mundo con la Selección argentina cursó sus estudios en esta institución hasta noveno grado. Por entonces, corrían los tiempos de la EGB y el polimodal. En la actualidad, esto significaría que De Paul llegó hasta el tercer año del secundario.

Este colegio de zona sur del Gran Buenos Aires indicó que el futbolista dejó sus estudios debido a que sus horarios se superponían con los de los entrenamientos. Y es en este punto donde se le pierde el rastro al deportista. Dicho de otra manera, no se sabe si continuó con su formación en otra institución, si la completó años más tarde o si dejó todo ahí. Lo que sí se sabe es que el mediocampista surgido de Racing Club no perdió el vínculo con el Colegio Loreto. A mediados de 2022, cuando ya era campeón de América, pasó por el mismo para jugar un partido de futbol con otros exalumnos.

Rodrigo De Paul y el mensaje que dio a los chicos que estudian y juegan al fútbol

Hace exactamente 10 años, Rodrigo De Paul debutaba en la primera de Racing y comenzaba a hacerse conocido como futbolista profesional. Asimismo, dividía sus tiempos entre otras actividades vinculadas al club cuya camiseta defendía. En una visita que hizo al Colegio Racing Club, el ahora ex de Tini Stoessel compartió su experiencia con los jóvenes alumnos y hasta se animó a responder preguntas.

Un estudiante le preguntó justamente qué le podía decir a todos aquellos que viven en la pensión del club y que van al colegio por la mañana y a los entrenamientos por la tarde. “Lo que yo siempre trato de decirles es que esto te lleva mucho sacrificio. Acá nadie vino y me dijo con una varita mágica: ‘Vos vas a jugar en primera’. Es cuestión de sacrificio y de laburo, como todo lo que uno se propone en la vida. Y no solo pasa con los futbolistas”, comenzó diciendo Rodrigo De Paul.

Para finalizar, el hombre del Atlético de Madrid recomendó que “siempre tengan esfuerzo y traten de estar cerca de la familia y de los amigos”, ya que son estos “los que van a estar” cuando las cosas vayan mal.