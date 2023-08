A los 80 años falleció el legendario músico Robbie Robertson

El músico canadiense Robbie Robertson, guitarrista y compositor de The Band, el grupo que acompañó en el escenario a Bob Dylan en sus primeras presentaciones "enchufadas" durante los años sesentas, murió este miércoles a los 80 años después de una larga enfermedad, según informó el portal de Variety.

Robertson, quien junto a su legendaria banda ganó reconocimiento por discos como Music From Big Pink y The Band, trabajó también para el director de cine Martin Scorsese como supervisor y productor de la música de algunos de sus películas como Toro Salvaje, Pandillas de Nueva York y Los Infiltrados, entre otras.

Robbie Robertson. Foto: Instagram @robbierobertsonofficial

El cantautor y guitarrista tenía solo 16 años cuando se unió a los Hawks, un grupo que sirvió como respaldo para los directos del artista del rockabilly Ronnie Hawkins, años antes de que recibiera el llamado de Dylan para sumarse a sus filas: tras unas primeras dos presentaciones, Robertson presionó para que se incorporaran el resto de sus excompañeros en Hawks, conocidos posteriormente como The Band.

"Robbie estaba rodeado de su familia en el momento de su muerte, incluida su esposa, Janet, su ex esposa, Dominique, su pareja Nicholas y sus hijos Alexandra, Sebastian, Delphine y la pareja de Delphine, Kenny. También sus nietos Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel y Seraphina", comienza expresando el comunicado oficial que se publicó en sus redes sociales.

"Robertson completó recientemente su decimocuarto proyecto de música para el cine con su frecuente colaborador Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. En lugar de flores, la familia ha pedido que se hagan donaciones a Six Nations of the Grand River para apoyar un nuevo Centro Cultural Woodland", concluyeron.

Fue justamente el director de Buenos Muchachos quien registró en 1976 el concierto despedida de The Band, estrenado luego en las salas como The Last Waltz. Aquel histórico concierto contó con una larga lista de invitados como Eric Clapton, Neil Diamond, Joni Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, Ron Wood, Neil Young y el mencionado Dylan, entre otros.