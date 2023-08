Yanina Latorre contó la verdad de la “carrera internacional” de Fernanda Sosa, la nueva participante del Bailando

Llamativo. Nadie conocía ese nombre, a esa uruguaya que la producción del Bailando por un sueño convocó para esta temporada. Fernanda Sosa sorprendió al sumarse al reality de América y así se activó una investigación mediática sobre sus antecedentes.

En LAM maximizaron la lupa en esta mujer, quien supuestamente se destaca en Miami, un terreno que conoce a la perfección Yanina Latorre, quien se erigió en la recopiladora de datos, por eso apuntó fortísimo contra la charrúa tras una declaración irónica en el programa de Ángel de Brito.

El cronista del ciclo encontró a Fernanda, quien abordó las controversias que rondan sobre su figura y sostuvo: "No importa quién soy o quién fui, sino quién seré. La verdad es que estoy muy feliz, mi carrera siempre ha sido internacional. Nunca fui mediática. Pero feliz porque la producción confió en mi, fueron ellos los que me llamaron".

Luego, Sosa disparó directamente contra Latorre con mucha pimienta: "Te digo Yani, mi amor, que el reality sí salió, fue un éxito en Estados Unidos. Aparte, lo que mostraron en LAM fue parte de mi canal de YouTube, que yo muestro destinos turísticos. Así que encantada si la producción me llama, yo les paso el verdadero material".

Lejos de quedarse callada, la panelista tomó la palabra y soltó munición pesada contra la uruguaya. Con la mirada en la cámara, la angelita exclamó: "Amora, linda, mirá que hablé con todos, tu reality no salió nunca, fue un piloto. Y cuando hablas de tu canal de YouTube, me acaban de decir que tenés 8 mil suscriptores, está perfecto pero no es un canal que podes monetizar. ¿Cuántos videos tiene publicados en el canal de YouTube? ¿12? Eso no es una carrera de nada".

Fernanda Sosa firmó para estar en el Bailando.

Sobre la información que recogió en Miami, Yanina especificó: "Yo todo lo que averigüé en Estados Unidos, del reality, de la agencia me dijeron que era todo un blef, que los seguidores eran todos comprados, porque siempre tiene más o menos la misma cantidad de likes y te das cuenta en la cantidad de comentarios".