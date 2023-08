Qué enfermedad tiene Wanda Nara: lo confesó entre lágrimas en una entrevista exclusiva

Tras las múltiples especulaciones sobre su situación, este martes Wanda Nara habló por primera vez de su salud y eligió a Telefe Noticias (Telefe) para romper el silencio con una entrevista que le hicieron Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

Instalada en Estambul desde hace unos días, Wanda Nara se quebró al contar cómo fue el momento en que sus médicos le dieron su diagnóstico tras los pertinentes estudios. “Fue un shock. Lo primero que me dijeron es: ‘No te podés subir a un avión’. Y fue un shock para toda la familia. Fue muy de golpe. Dudo en hablar o no del tema. Hay veces que la gente te juzga, que piensa que no es real si lo hablás, o que no es tan serio", deslizó sin dar mayores precisiones de su cuadro de salud.

Luego, Wanda Nara comentó en alusión al presunto diagnóstico suyo que dio a conocer Jorge Lanata: "Cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar, lo voy a hacer. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto. Cuando me preguntaban si le iba a hacer juicio a la persona que lo filtró, dije que no. No voy a hacerle juicio a nadie porque obviamente trabajo en este ambiente desde muy chiquita y la letra chica que no nos gusta es eso”.

Un poco más adelante, y siguiendo con la idea de no mencionar de manera directa a Lanata, Wanda Nara reconoció que le impactó el anuncio que hizo el periodista. “Obviamente me sacudió, porque en un momento en el que no sabía qué tenía, tuve que salir a dar explicaciones. Y sobre todo a escuchar a gente que diga: ‘lo está diciendo ella’. La gente que me conoce sabe que nunca jugaría con una cosa así. No jugaría nunca con un tema de salud. Hay un momento que es el límite y es la salud”, remarcó la empresaria y conductora al borde del llanto.

En un momento, cuando Cristina Pérez le consultó a Wanda Nara sobre su decisión de resguardar su diagnóstico de salud para sí misma, la entrevistada respondió: “Me pasa que siento que soy la fuerte de la familia. Yo soy la que contiene siempre a Zaira, la que contiene a mi mamá, la que contiene a mis cinco hijos, la que contiene a Mauro (Icardi). Yo sentía que si yo me caía, se caían todos conmigo. Estaban muy shokeados todos. Entonces dije: ‘O me tengo que poner las pilas o voy a arrastrar a todos’”.

A la hora de hablar sobre las señales que de alerta que percibió en su salud antes de los chequeos, Wanda Nara explicó en relación a su labor en MasterChef: “Tenía que pensar que yo estaba muchas horas en pie, trabajando y yo decía: ‘estaba catorce horas de la mejor manera y sentía a veces un malestar en la panza’, pero pensaba: ‘estoy comiendo a escondidas de los chefs'”.

Finalmente, Wanda Nara confirmó que iniciará su tratamiento en nuestro país, precisamente en el Sanatorio Fundaleu. “Me gustaría poder más adelante hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo. Yo quería darle mi teléfono a mi médico para que lo comparta con otros y poder ayudar, pero me dijo: ‘En este momento vos no estás para ayudar a nadie’ porque hablo y me quiebro”, explicó la empresaria.