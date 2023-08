Nazarena Vélez contó detalles de su encuentro íntimo con Luis Miguel: "Yo tenía 23 años"

Este lunes en LAM (América), Nazarena Vélez reveló detalles del encuentro que mantuvo con Luis Miguel en una habitación de hotel hace 25 años atrás. "Yo tenía 23 años y le dije que no", expresó.

"No me buscó nadie. Fui yo sola, era fan fan. Sigo siéndolo, lo amo, no como antes, pero me encanta", resaltó. Luego detalló que una productora había organizado una comida en el hotel y que necesitaba algunas chicas. "Yo les dije que sí", recordó Nazarena.

Luego contó que cuando llegó a la habitación no conocía a ninguna de las otras mujeres y que no fue una comida propiamente dicha ya que había almendras y champagne. "Era post show y él nos invitaba a comer. Creo que después las que quisieran podían quedarse, pero yo iba en modo fan", destacó.

"Me ofreció quedarme. No le di. Fui en modo fan”, repitió Vélez. También agregó que durante el encuentro se quedó sentada en el suelo de la habitación del hotel. "Las otras tenían un lomazo, eran modelos, yo qué sé. Yo iba a conocerlo, no iba a coger", indicó.

Luis Miguel.

"En un momento me fui al baño y se habían ido todas", recordó sobre la invitación que recibió por parte de Luis Miguel para quedarse con él, pero ella lo rechazó. Igualmente, Nazarena lo recuerda como "super respetuoso y amoroso".