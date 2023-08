Mirtha Legrand negocia con un particular canal su regreso a la televisión

Mirtha Legrand quiere regresar a la televisión y envió a su nieto Nacho Viale a reanudar las conversaciones con las autoridades de El Trece para volver con su clásico programa de los sábados por la noche.

Según informó Adrián Pallares en Socios del espectáculo, la idea es que sea un envío semanal ya que Juana Viale está descartada en la negociación. De esta manera se confirma que la actriz no estará al frente del ciclo de los domingos al mediodía.

En este contexto, La Chiqui solo espera la fecha para anunciar su regreso. "Nacho no me cuenta nada porque dice que yo no guardo nada", respondió hace algunas semanas al ser consultada por las supuestas negociaciones.

En esta oportunidad, y ante la versión de que se reanudaron las conversaciones con El Trece, la conductora respondió este lunes a Teleshow algo similar. !No sé nada. Nacho no me notificó absolutamente nada. Es su sistema. No me comenta nada hasta que está concretado!, explicó la conductora.

Mirtha junto a su nieta Juanita Viale.

Recordemos que a principio de junio, y a medida que las negociaciones por la vuelta de Legrand a El Trece parecían haber llegado a su final, surgió la posibilidad de su pase a canal América.

Sobre esta negociación, Lussich explicó: "Habían avanzado bastante las negociaciones con América para que Mirtha desemboque allí, pero hay alguna tirantez por la bajada política sobre los temas que sí, los temas que no, los invitados que sí y los que no. Eso hoy traba un poco y ha enfriado negociaciones que estaban bastante avanzadas con el canal".

Cabe destacar que el año pasado la vuelta de Mirtha a la televisión se dio cuando ya estaba avanzado el segundo semestre del año. Y ahora, en medio del fragor de una temporada signada por el debate político de cara a las elecciones, la presencia de la diva resultaría seguramente atractiva.