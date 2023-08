Las imágenes de la emotiva despedida a Sinéad O'Connor y las estrellas que asistieron a su funeral

Este martes se produjo el último adiós a Sinéad O'Connor, tras darse a conocer la triste noticia de su muerte hace dos semanas. El funeral tuvo lugar en Irlanda, con un cortejo que se desplazó por Bray, ciudad natal de la icónica cantante.

Tras la invitación de la familia de Sinéad O'Connor, sus fans locales se acercaron al paseo marítimo de Bray, con flores y cartas escritas que los seguidores de la artista dejaron frente a su antigua casa, se vivió una jornada de plena emoción.

El cuerpo sin vida de O'Connor fue hallado el 26 de julio en su domicilio de Londres. Desde un comienzo, se aclaró que no habían señales de agresión que pudieran calificar a la muerte de sospechosa.

Diferentes medios como The Telegraph y The Guardian compartieron en las últimas horas, sentidas imágenes que dan cuenta del clima de desolación de los admiradores de Sinéad O'Connor durante su funeral. A su vez, los medios británicos consignaron que los integrantes de la banda U2 y el cantante Bob Geldof asistieron a la ceremonia privada de despedida de la artista.

La cantante alcanzó su mayor pico de popularidad en 1990 con el álbum I do not want what I haven’t got, que incluía el single número uno en varios países Nothing compares 2 U, tema compuesto por Prince.

En los últimos años, O'Connor había hablado sobre sus dificultades en su salud mental, y a comienzos de 2022, la artista sufrió un duro golpe tras confirmarse la desgarradora noticia del suicidio de su hijo Shane O'Connor, que tenía solamente 17 años.

“Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso“, escribió poco tiempo después de la muerte de su hijo Sinéad O'Connor en las redes sociales.