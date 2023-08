Las emocionantes palabras de Wanda Nara al haber finalizado MasterChef Argentina

En septiembre de 2022, Wanda Nara se sumó al jurado de "¿Quién es la máscara?", un programa de entretenimiento en el que participaban celebridades con increíbles disfraces e interpretaban temas musicales, pero que terminó siendo un fracaso en Telefe y finalizó un mes después.

Sin embargo, este fue el punto de partida de Wanda Nara para comenzar a crecer mucho más en la televisión. El 20 de marzo de este año, la empresaria debutó en la conducción de MasterChef Argentina. Si bien en un inicio no fue bien recibida por el público, la modelo demostró su gran potencial como conductora y actualmente muchos reconocen su trabajo en la pantalla chica.

Rodolfo en medio de la prueba final. Créditos: Instagram Wanda_nara.

Después de cinco meses de desafíos culinarios, este lunes MasterChef Argentina llegó a su fin. Rodolfo Vera Calderón se llevó el premio mayor y Estefanía Herlein se quedó con el segundo puesto en la competencia gastronómica.

Antes de comenzar la emisión, Wanda Nara se mostró en Instagram (@Wanda_nara) muy emocionada por la oportunidad que le dio Telefe: "Hoy es la gran final. Para mí, en lo personal, un desafío inolvidable, un proyecto internacional que realice en mi amado país, llamado #masterchef y rodeada del mejor equipo que puede existir. Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mi la verdadera, quien me conocía esta feliz de que pude ser yo. Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo", comenzó diciendo la influencer.

Wanda Nara junto al jurado de MasterChef Argentina. Créditos: Instagram Wanda_nara.

"Que puedo decir de mis ahora y para siempre amados @germanmartitegui @dbetular @donatodesantis GRACIAS por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar. Gracias por cuidarme hasta en el último detalle nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son. Los amo con todo mi corazón. Gracias a cada uno de los que formaron parte de este proyecto. Todos fuimos imprescindibles, no me imagino esto sin alguno de los que fueron parte. Gracias al público que nos acompañó cada noche Gracias participantes, nunca los voy a olvidar", continuó Nara en su posteo de Instagram.

Y concluyó: "Fue mi primera experiencia como conductora me preparé, lo soñé y trabaje mucho aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar. Gracias a todos ustedes una vez mas por acompañarme en cada proyecto... Continuará".

La publicación de Wanda ya cuenta con más de 149 mil corazones. Créditos: Instagram Wanda_nara.

Wanda Nara también publicó algunas historias del detrás de cámaras de cuando se grabó la final. En las imágenes se la puede ver llorando al haber finalizado el programa y abrazando a quienes hicieron posible esta nueva edición.