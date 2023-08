La advertencia de Jorge Rial a Luis Ventura y Karina Mazzocco tras la fallida mediación

Tras la fallida mediación con Luis Ventura y Karina Mazzocco, Jorge Rial deslizó una advertencia para el periodista y la conductora, a quienes llevará a juicio próximamente.

Al referirse al encuentro con Karina Mazzocco y Luis Ventura, Jorge Rial contó en su regreso a la pantalla de C5N en el programa Argenzuela, que no hubo ningún resultado positivo en la mediación que se hizo con sus colegas vía Zoom, por lo cual accionará legalmente contra ambos por considerar que explotaron la intimidad de su hija, Morena Rial, a quien llevaron en reiteradas ocasiones al ciclo A la tarde (América).

El mensaje de Jorge Rial en las redes tras la fallida mediación con Luis Ventura y Karina Mazzocco. Foto: Twitter @rialjorge.

Tras confirmar que lleva a juicio a Ventura, Mazzocco, la productora Jotax y canal América, Rial explicó: "Duró 15 minutos, no hubo acuerdo. No pidieron disculpas, entonces se sigue el juicio. Fue por zoom, las caritas cuando entré... no se lo esperaban. Ahora ya está el juicio en marcha, son los tiempos judiciales. Mi vida va por otro lado, esto lo hice nada más porque durante 10 días seguidos, en una campaña sistemática, usaron a mi hija de una manera cruel en contra mía. Y en el medio aprovecharon para decir barbaridades, hasta que cometí delitos".

Luego, Jorge Rial redobló: "Fueron demasiado lejos, por eso inicié el juicio. Le pagaron a mi hija para ir ahí, fue una campaña cruel. Ahora mi hija se quedó sin este apoyo. Una vez en un programa en vivo, te la tomo, ahora diez días".

Por último, al referirse a las acciones contra Luis Ventura y Karina Mazzocco, Jorge Rial advirtió: "No quiero que la vuelvan a explotar a Morena, después se queda dando vueltas como un trompo. Me tiene a mí, a Rocío y a su hijo, todos los demás están para explotarla y ella lo sabe".