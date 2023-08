De qué murió Bryan Randall, el novio de Sandra Bullock

Bryan Randall, el novio de la actriz Sandra Bullock, falleció el sábado pasado a los 57 años después de luchar durante tres años contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Así lo informó este lunes la revista estadounidense People, que compartió el comunicado de la familia que anunciaba el fallecimiento del hombre.

"Con gran tristeza compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra el ELA", comienza el texto. "Bryan decidió desde el principio mantener en privado su (batalla) y nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido", agregó.

"Estamos inmensamente agradecidos con los médicos que navegaron con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra. En este momento pedimos privacidad para llorar y hacer frente a la imposibilidad de despedirnos de Bryan", cerró.

Los familiares del fallecido solicitaron que se realicen donaciones a una asociación que combate contra el ELA y al Hospital General de Massachusetts.

El noviazgo entre Sandra Bullock y Bryan Randall

Bullock y Randall estaban en pareja desde hace ocho años. La primera vez que se vieron fue cuando él le hizo una sesión de fotos a su hijo Louis. Ambos confirmaron el noviazgo un año más tarde de aquel momento. Su primera aparición pública fue en la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux.

"Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos. Es lo mejor que he tenido", había dicho la actriz. Y agregó: "Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo… Soy terca, pero a veces necesito sentarme y escuchar y decir: 'Lo dices de manera diferente, pero queremos decir exactamente lo mismo'".