Coqueluche, la obra de Muscari, que será el debut de Julieta Poggio en el teatro

El próximo miércoles 16 de agosto será el esperado estreno de la histórica obra de teatro Coqueluche. Esta nueva versión, dirigida por José María Muscari, contará con las actuaciones de Betiana Blum, Julieta Poggio, Mónica Villa, Agustín Sullivan y Mario Guerci.

Coqueluche estará en cartelera de miércoles a domingo en el Multiteatro Comafi y ya agregaron dobles funciones para viernes, sábado y domingo en su primer fin de semana en cartel, que coincide con fin de semana largo porque lo que, debido a la gran demanda, también harán función el lunes feriado.

Coqueluche es una comedia que cuenta la historia de la joven Juanita (Julieta Poggio) que está al cuidado de unas monjas en un internado hasta que son invadidas por la epidemia de la tos convulsa, denominada coqueluche. Por ese motivo la madre superiora (Mónica Villa) deja a la joven al cuidado de una actriz diva del teatro, Victoria (Betiana Blum) que vive en la mansión de al lado para preservar a la joven del contagio. La diva está pasando un fin de semana con su amante galán (Mario Guerci) mucho más joven y la llegada de la chica a quien hay que educar y refinar se complejiza cuando aparece de sorpresa el hijo de la diva (Agustín Sullivan) y comienzan los enredos por que la verdad no salga a la luz.

"Todo esto me genera una adrenalina particular y encima contar con este elencazo. Todo está dado para que mis nervios estén alterados", confesó José María Muscari en diálogo con MDZ.

"Cuando la obra llegó a mis manos, porque es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, yo la adapté. Cuando empezamos a pensar el elenco con los productores -Tomás y Carlos Rottemberg- nos dimos cuenta que no había un mejor postor para el rol de la diva que Betiana Blum y teníamos el gran desafío de encontrar quién era Coqueluche, porque para ser Coqueluche había que tener talento, juventud y tener algo que no se estudia, tener ángel", contó Muscari.

José María Muscari es el director de Coqueluche.

"Cuando descubrí adentro de la casa de Gran Hermano a Julieta Poggio, me di cuenta que había algo de ella que era el rol y ahí le propuse a los Rottemberg y esperamos seis veces hasta a que la chica salga y cuando se lo propusimos le encantó y acá estamos. Las cosas cuando tienen que ser son", explicó el director sobre la elección de la ex Gran Hermano.

Julieta Poggio, la gran debutante y promesa: "Estoy acá para aprender"

"Es una oportunidad increíble, esta obra yo creo que tiene como mucha magia, ya se hizo hace muchos años acá en Argentina y fue un éxito total que llevó a Thelma Biral, interpretando a mi personaje, a que sea un antes y un después en su carrera, entonces soñando con que lo sea para mí también", contó Julieta Poggio a MDZ.

Julieta Poggio, con diversión, frescura y espontaneidad, dialogó con MDZ

Ese "después", según reveló, es que se consolide su nombre, algo que ya está pasando, para dejar de ser "Julieta de Gran Hermano". Dispuesta, simpática, alegre, fresca y extrovertida pueden ser algunos de los adjetivos para describir a Juli, la chica de 21 años que cautivó a todos por su simpleza.

"Estoy acá aprendiendo de grandes actrices como Betiana y como Mónica viendo cómo ellas agarran su personaje y prueban diferentes cosas, juegan abiertas y todo lo que me puedan aconsejar. Estoy aprendiendo y no me ofendo por nada de lo que me digan. Yo estoy acá para aprender y nutriéndome de ellas y de Muscari, que es un gran director y que me ayudó a sacar lo mejor de mí para interpretar este personaje", sostuvo Julieta que coprotagonizará esta obra con la gran Betiana Blum.

"Estoy muy contenta. Es una obra que ya tiene una historia, que fue la consagración de Thelma y ahora nosotros tenemos a Julieta, que la verdad que yo creo que la gente va a tener una sorpresa muy linda. Está muy preparada, es muy profesional y aparte tiene un ángel que puede con todo", dijo Betiana llenando de elogios a Julieta.