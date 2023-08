Marcela Tauro anunció una triste noticia: "No sabía si decirlo"

Marcela Tauro transita por un duro momento personal. La periodista confirmó su separación de Martín Bisio tras 7 años en pareja. La periodista hizo el anuncio en su programa de radio No está todo dicho (La 100).

Luego de reconocer que fue muy difícil tomar la decisión, finalmente sintió la seguridad para comunicarlo: "En la tanda les dije, "me separe de Martín" y bueno se quedaron helados y lo digo porque va a salir en algún momento", comenzó expresando.

"Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío.", agregó.

Marcela Tauro junto a Martín Bisio.

Por su parte, explicó que ambos buscan caminos diferentes. "Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. No hubo terceros en discordia ni nada".

"Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor. Pero en este momento queremos cosas diferentes y no lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que quiere", concluyó Tauro.