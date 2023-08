La inesperada defensa de Rusherking a Luis Miguel por sus shows en Argentina

En los últimos días se abarajó que Luis Miguel no es quien está brindando increíbles shows, y robando suspiros a todas sus fans, en el Movistar Arena de Buenos Aires, por lo que el trapero, Rusherking, salió a defender a su colega.

Los códigos entre los que comparten la industria musical no deberían romperse y en esta ocasión el joven, que enamoró a la China Suárez, no dudó en dar su opinión en las redes sociales contra los que apuntaron contra 'Luismi'.

Luis Miguel en pleno show en Argentina

El astro mexicano llegó a Buenos Aires para brindar 10 shows inolvidables en el místico Movistar Arena pero, desde el momento en que pisó suelo argentino, comenzaron a correr los rumores de que no era él sino un doble, porque se lo veía muy delgado.

A esta movida se le subieron varios usuarios, medios y estallaron los memes y teorías en que la silueta de Luis Miguel en el escenario no era la misma que se veía en redes sociales. Como si fuera poco para la estrella musical, se le acopló Luis Ventura que disparó sin dudarlo y confirmó, contundentemente, que Luis Miguel contaba con tres dobles, no dos sino tres, para brindar los mega shows en Argentina.

Caía de maduro que esta situación instalaría gran revuelo en el mundo de la farándula y, no con menos peso, provocaría el escandalóso y preocupante enojo no sólo de todas las fans fieles del artista como también de muchos famosos y colegas, que salieron a defenderlo.

El que no dudó ni un segundo en brindarle todo su apoyo, por medio de las redes sociales, fue el prestigioso trapero Rusherking que apuntó contra los detractores.

El descargo de Rusherking contra los rumores de la existencia de dobles de Luis Miguel

El descargo del ex de la China Suárez siguió con la siguiente declaración: "¿Por qué se preocupan tanto por el físico de alguien? ¿Por si les parece lindo o feo, por su sexualidad, por la forma en que viste? Ojalá los/las que hacen esto puedan resolver sus conflictos internos y dejar en vivir en paz a las personas que no les hacen nada".

Y cerró: "Si alguien que me sigue se comporta de esta manera, le quiero hacer saber que no me representa ni me identifica. Quería compartirles este texto con lo que pienso. Ojalá sirva de algo", al defender al astro que brindó su tercer shows en nuestro país.