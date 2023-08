La inesperada confesión de Guillermo Coppola sobre Ricky Martín y Jwan Yosef

Guillermo Coppola sorprendió a todos los presentes al revelar que en su cama durmió Ricky Martin y su ex esposo. Claramente él tiene conexiones con muchos famosos, pero de ahí a que ocupen su vivienda, es otra cosa. Igual, explicó por qué le cedió la habitación y cómo fue esa extraña noche.

En los últimos meses, el cantante acaparó los reflectores a causa de su sorpresivo divorcio. A través de diversos comunicados y entrevistas que concedieron, filtraron que todo fue en buenos términos, que hasta venía siendo planeado desde mucho tiempo atrás para informarlo a la prensa con cautela.

Hace unos meses, Ricky Martin anunció la separación de Juan Castro.

"Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico. Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos", comenzó el boricua.

"Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido. Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos. Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo. Nosotros resolvíamos las diferencias con una buena plática a lo mejor en nuestra habitación", añadió.

"Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad", sumó.

En la casa de Coppola también se hospedó Alejandro Sanz.

Ante el pico de fama de Martin, Coppola aprovechó para confesar: "Te cuento que en esa cama durmió Ricky Martin. Se quedó porque tenía un amigo que vivía pegado a un colegio de mujeres, vino de sorpresa y las chicas del colegio lo vieron así que era imposible que se quedara ahí. Entonces fui a hacer un 'operativo rescate' y lo traje para casa. Por supuesto que le di mi cuarto y yo me fui a otro"

Por si fuera poco, en su cama no solo se quedó Ricky, sino que también durmió otro reconocido artista, Alejandro Sanz."También durmió Alejandro Sanz porque al principio de su carrera no le gustaba estar en hoteles. Nos habíamos hecho amigos y le gustaba estar acá, en casa", afirmó Guillermo.