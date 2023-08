Cuál será el nuevo trabajo de Horacio Cabak en Canal 13

Horacio Cabak consiguió nuevo trabajo en El Trece y se reveló que cumplirá un importante rol. Por el momento, lo poco se sabe es que formará parte del staff de Bien de Mañana, el ciclo que llevará adelante Fabián Doman, el cual comenzará a emitirse en los próximos días.

Esta no sería la primera vez que el ex modelo se lo relaciona con el canal del sol. Hace unos años, estuvo a punto de firmar como panelista de Nosotros a la Mañana, magazine que en ese momento conducía el Pollo Álvarez y, que, lamentablemente, fue dado de baja debido a los pobres números de rating que generó.

Horacio Cabak estuvo a punto de ser parte de Nosotros a la Mañana en 2021.

En su momento, el Pollo dialogó con Juan Etchegoyen a través de una entrevista realizada en Mitre Live. Ahí, el animador confesó que tuvo una charla con el presentador de La Jaula de la Moda, quién le explicó los motivos por los que terminó las tratativas para formar parte de su programa.

“Él iba a estar, hablamos por teléfono, tenía ganas de estar y teníamos ganas de que esté. Pero bueno, el tiene radio a esa hora y no pudo arreglar. Se le superponían esos dos trabajos y él ahí está hace mucho tiempo así que no pudo venir. No estaba confirmado, se bajó antes. No es que él nos había dado su palabra. No llegamos al final de la negociación”, sostuvo.

Todo esto pasó en el año 2021, pero con los cambios que está implementando El Trece, se reflotaron la negociaciones para que el enemigo de Sofía Jujuy Jiménez se sume a las filas del canal. Tras un tiempo de idas y vueltas, en donde se limaron las asperezas, se definió a dónde irá Horacio.

Anuncio del nuevo trabajo de Horacio Cabak.

Fue la periodista uruguaya Adriana Bravista, quién es conocida por filtrar datos sobre los principales realities de la televisión argentina tales como El Hotel de los Famosos o Gran Hermano, quién anunció cómo terminaron los acuerdos para que Cabak vaya a Bien de Mañana. "Horacio Cabak será panelista de Bien de Mañana y conducirá cuando no esté Fabián Doman", sostuvo.

Hay que destacar que el ciclo de Doman es el mismo que Nosotros a la Mañana, solo que le modificaron el título. "Va a cambiar de nombre. Los programas que hago yo son absolutamente relacionados y dependientes de la actualidad, ni siquiera del día, sino del minuto exacto en que arranca al aire. Nosotros producimos dos programas, porque te cambia todo en un segundo", comentó Fabián.