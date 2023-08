Cinthia Fernández mostró el antes y el después del cambio de look de sus tres hijas

Fiel a su costumbre, ese hábito incorporado hace años, que refiere a colgar todo lo que le sucede en la cotidianidad, en su día a día, a las redes sociales, Cinthia Fernández sorprendió con un contenido muy peculiar, con el que comunicó la modificación radical del pelo de sus hijas.

La mediática utiliza las plataformas digitales como un puente con sus millones de seguidores, así como un vehículo de generación económica a raíz de los múltiples canjes y arreglos comerciales que ejecuta en ese espacio. Por eso, la morocha abastece sus perfiles con fotos y videos constantemente.

En esta ocasión, Cinthia decidió filmar a sus tres niñas en una situación muy singular, que se vincula con la idea de transportarse todas al salón del exclusivo estilista Leo Leiva, ese que suele encargarse de la imagen de una gama enorme de famosas.

De ese modo, Fernández llevó a Charis, Bella y Francesca a la peluquería para entregarse a las manos del coiffeur, que jugó con una gama de colores muy amplia y técnicas diversas con las cabelleras de las pequeñas. Por eso, la bailarina armó un posteo muy efusivo.

Con diversas imágenes y un cúmulo de videos, Cinthia subió en su feed el resultado de la tarde de belleza. Así, la famosa escribió un resumen de lo que aconteció: "Cambios de look... Ahora sí, no las van a confundir a las gemelas". En referencia a las tonalidades bien diferentes a las que apostaron sus gurruminas.

Las tres hijas de Cinthia Fernández cambiaron su look.

Fernández capturó las innovaciones de sus niñas, así se pudo dilucidar que una de las gemelas apostó por la tendencia de Barbiecore, que se vincula con el estreno del film Barbie, por lo que su cabellera quedó con un color rojizo, cercano al fucsia. La otra melliza optó por una iluminación, con un tinte casi dorado.

Mientras que la más chica se realizó un desgaste de puntas, con un aire rubio. Por otra parte, Cinthia prendió su celular y mostró el tratamiento que le llevaron a cabo y contó: “Che yo me hice las canas. no hay más canas. Yo también valgo, ahora me van a dar pelota a mi”.