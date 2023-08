Por qué Karina Jelinek decidió mudarse a Miami

En los últimos días, Karina Jelinek dejó preocupados a sus seguidores de Instagram al postear una foto desde el Caribe. Sí, aunque parezca muy extraño. Sucede que en se venía hablando de una mudanza a Miami y el mensaje que dejó en las redes fue algo inquietante.



“La verdad es que estaba muy bajón en Buenos Aires por temas personales. Me hace bien estar en otros lados”, escribió la vedette, lo que siguió alimentando los rumores de que había emigrado de la Argentina.

Karina Jelinek. Foto: @karinajelinek.



En ese contexto, Karina Jelinek fue consultada por la revista Pronto, que se comunicó con ella para confirmar o desmentir que se haya mudado a Miami. “Aclará que no es así. Lo que salió en los medios, no es así. Nada que ver”, contestó.



Sobre los motivos por los cuales decidió viajar en estos días, Karina Jelinek contó que no se trató de un cansancio, como se rumoreó en las últimas semanas, sino que implemente fueron algunos compromisos pactados hace tiempo.



“Me vine de viaje por un evento de moda. Ese fue el motivo. No me voy a ir de mi país como algunos sentenciaron. Amo Argentina y apuesto por mi país. Tengo fe de que todo va a mejorar”, aclaró la vedette y modelo.

Karina Jelinek. Foto: @karinajelinek.



Sin embargo, Karina Jelinek reconoció que sufrió un bajón anímico en el último tiempo por algunas situaciones personales que le tocaron atravesar y que aún debe resolver algunas y otras, superarlas.



“Si estuve medio bajón por unos temas personales. Por un lado, porque se murió mi perrita de 9 años, y otros temas personales que me pusieron un poco bajón. Pero yo soy una persona alegre y positiva”, sostuvo.